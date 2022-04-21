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    Події в Україні

    Дерусифікація: у Дніпрі перейменували понад 30 вулиць

    Дерусифікація: у Дніпрі перейменували понад 30 вулиць

    Топоніми перейменували у різних районах Дніпра

    У Дніпрі змінили назви більше ніж трьох десятків вулиць та провулків, що були пов’язані з росією. Топоніми перейменували у різних районах міста. Про це повідомляється на сайті міської ради Дніпра.

    Рішення, яке мер Дніпра Борис Філатов назвав історичним, ухвалили під час 20-ї позачергової сесії міськради, яку провели 21 квітня.

    «Уже найближчим часом на вуличних вказівниках з’являться назви на честь українських міст, де точилися бої за свободу від окупації рф, а також тих, хто відіграє важливу роль у цій боротьбі», – йдеться у повідомленні.

    Список вулиць Дніпра, які перейменували:

    • вул. 30-ї Іркутської дивізії (Новокодацький р-н) отримала назву Українських воїнів.
    • вул. Абхазька (Соборний, Шевченківський р-н) – Ірпінська.
    • пров. Абхазький (Шевченківський р-н) – Ірпінський.
    • вул. Алтайська (Новокодацький, Чечелівський р-н) – Чечелівська.
    • вул. Білгородська (Соборний р-н) – Наукових працівників.
    • вул. Біломорська (Новокодацький р-н) – Чорнобаївська.
    • пров. Біломорський (Чечелівський р-н) – Чорнобаївський.
    • пров. Бурятський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Бучанський.
    • пров. Воркутинський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Вольовий.
    • вул. Домодєдовська (Самарський р-н) – Ворзельська.
    • вул. Кабардинська (Чечелівський р-н) – Гостомельська.
    • вул. Кронштадтська (Чечелівський р-н) – Бородянська.
    • вул. Магаданська (Індустріальний, Самарський р-н) – Волонтерська.
    • вул. Митищинська (Новокодацький р-н) – Польська.
    • пров. Московський (Індустріальний р-н) – Азовсталі.
    • вул. Орська (Новокодацький р-н) – Краматорська.
    • вул. Псковська (Самарський р-н) – Авдіївська.
    • вул. Пулковська (Індустріальний р-н) – Дебальцівська.
    • вул. Ростовська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Конотопська.
    • пров. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Конотопський.
    • туп. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Конотопський.
    • вул. Саратовська (Індустріальний р-н) – Новокаховська.
    • вул. Сахалінська (Новокодацький р-н) – Бахмутська.
    • вул. Тагільська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Новоазовська.
    • пров. Тагільський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Новоазовський.
    • вул. Уфімська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Деснянська.
    • вул. Хабарівська (Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний р-н) – Салтівська.
    • вул. Шереметьєвська (Самарський р-н) – Бориспільська.
    • вул. Шушинська (Новокодацький р-н) – Молочанська.
    • вул. Якутська (Новокодацький р-н) – Високопільська.
    • вул. Ярославська (Шевченківський р-н) – Вишгородська.

    «Разом з архітектурним управлінням, комісією і громадськістю ми і надалі працюватимемо в цьому напрямі. Адже назв, пов’язаних з країною-агресором, ще дуже багато», – сказав мер Дніпра Борис Філатов.

    Щодо ситуації в Дніпрі, Філатов запевнив, що уся критична інфраструктура працює у нормальному режимі.

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    Теги: росія окупанти Борис Філатов війна Україна міст інфраструктура окупація #stoprussia дерусифікація
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    Дерусифікація: у Дніпрі перейменували понад 30 вулиць