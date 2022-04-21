Дерусифікація: у Дніпрі перейменували понад 30 вулиць
Топоніми перейменували у різних районах Дніпра
У Дніпрі змінили назви більше ніж трьох десятків вулиць та провулків, що були пов’язані з росією. Топоніми перейменували у різних районах міста. Про це повідомляється на сайті міської ради Дніпра.
Рішення, яке мер Дніпра Борис Філатов назвав історичним, ухвалили під час 20-ї позачергової сесії міськради, яку провели 21 квітня.
«Уже найближчим часом на вуличних вказівниках з’являться назви на честь українських міст, де точилися бої за свободу від окупації рф, а також тих, хто відіграє важливу роль у цій боротьбі», – йдеться у повідомленні.
Список вулиць Дніпра, які перейменували:
- вул. 30-ї Іркутської дивізії (Новокодацький р-н) отримала назву Українських воїнів.
- вул. Абхазька (Соборний, Шевченківський р-н) – Ірпінська.
- пров. Абхазький (Шевченківський р-н) – Ірпінський.
- вул. Алтайська (Новокодацький, Чечелівський р-н) – Чечелівська.
- вул. Білгородська (Соборний р-н) – Наукових працівників.
- вул. Біломорська (Новокодацький р-н) – Чорнобаївська.
- пров. Біломорський (Чечелівський р-н) – Чорнобаївський.
- пров. Бурятський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Бучанський.
- пров. Воркутинський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Вольовий.
- вул. Домодєдовська (Самарський р-н) – Ворзельська.
- вул. Кабардинська (Чечелівський р-н) – Гостомельська.
- вул. Кронштадтська (Чечелівський р-н) – Бородянська.
- вул. Магаданська (Індустріальний, Самарський р-н) – Волонтерська.
- вул. Митищинська (Новокодацький р-н) – Польська.
- пров. Московський (Індустріальний р-н) – Азовсталі.
- вул. Орська (Новокодацький р-н) – Краматорська.
- вул. Псковська (Самарський р-н) – Авдіївська.
- вул. Пулковська (Індустріальний р-н) – Дебальцівська.
- вул. Ростовська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Конотопська.
- пров. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Конотопський.
- туп. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Конотопський.
- вул. Саратовська (Індустріальний р-н) – Новокаховська.
- вул. Сахалінська (Новокодацький р-н) – Бахмутська.
- вул. Тагільська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Новоазовська.
- пров. Тагільський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Новоазовський.
- вул. Уфімська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Деснянська.
- вул. Хабарівська (Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний р-н) – Салтівська.
- вул. Шереметьєвська (Самарський р-н) – Бориспільська.
- вул. Шушинська (Новокодацький р-н) – Молочанська.
- вул. Якутська (Новокодацький р-н) – Високопільська.
- вул. Ярославська (Шевченківський р-н) – Вишгородська.
«Разом з архітектурним управлінням, комісією і громадськістю ми і надалі працюватимемо в цьому напрямі. Адже назв, пов’язаних з країною-агресором, ще дуже багато», – сказав мер Дніпра Борис Філатов.
Щодо ситуації в Дніпрі, Філатов запевнив, що уся критична інфраструктура працює у нормальному режимі.