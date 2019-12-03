Верховна Рада затвердила перелік пам’ятних дат на 2020 рік



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На державному рівні, зокрема, відзначатимуть річницю завершення Другої світової війни і День народження Григорія Верьовки

Верховна Рада у вівторок визначила, що Україна наступного року на державному рівні відзначить 75 років з дня закінчення Другої світової війни, річницю заснування Слов’янська і 90-річчя Ліни Костенко.

Це передбачено проєктом постанови № 2364 авторства голови комітету з питань інформаційної політики Олександра Ткаченка.

За відповідний проєкт постанови проголосували 305 народних депутатів.

Україна цьогоріч відзначить на державному рівні річниці таких пам’ятних дат:

Відомих подій в Україні:

375 років з часу заснування міста Слов'янська (1645);

310 років з дня прийняття Конституції Пилипа Орлика (16.04.1710);

250 років з часу заснування міста Запоріжжя (1770);

215 років з дня відкриття Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (29.01.1805);

200 років з дня відкриття Ніжинської гімназії вищих наук (нині – Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) (17.09.1820);

175 років з часу утворення Кирило-Мефодіївського товариства (грудень 1845);

155 років з дня відкриття Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (13.05.1865);

145 років з дня заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (02.10.1875);

135 років із дня заснування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (27.09.1885);

125 років з часу заснування міста Алчевська (1895);

100 років з дня заснування Східноукраїнського національного університету імені В. Даля (27.03.1920);

100 років з дня звільнення Києва від більшовиків українсько-польськими військами (06.05.1920);

100 років з дня заснування Національного академічного театру імені І. Франка (28.08.1920);

90 років з дня заснування Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (17.04.1930);

80 років з часу заснування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (1940);

75 років з часу перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (08–09.05.1945);

30 років з дня проголошення Декларації про державний суверенітет України (16.07.1990);

30 років з дня початку Студентської революції на граніті (02.10.1990).

Видатних особистостей:

560 років з часу народження Костянтина Острозького (1460–1530), політичного та державного діяча, протектора православної церкви;

400 років з часу народження Івана Самойловича (1620–1690), гетьмана України;

360 років з часу народження Павла Полуботка (1660–1723), наказного гетьмана Лівобережної України;

330 років з часу народження Петра Калнишевського (1690–1803), останнього кошового отамана Запорізької Січі;

280 років з часу народження Максима Залізняка (1740–невідомо), січового козака, керівника Коліївщини;

8 січня – 85 років з дня народження Василя Симоненка (1935–1963), письменника, журналіста;

22 січня – 100 років з дня народження Миколи Корнейчука (1920–2003), математика, академіка Національної академії наук України;

27 січня – 230 років з дня народження Петра Гулака-Артемовського (1790–1865), письменника, перекладача;

6 лютого – 100 років з дня народження Василя Левковича (1920–2012), військового діяча, полковника УПА;

5 березня – 150 років з дня народження Євгена Патона (1870–1953), вченого у галузях мостобудування та електрозварювання, засновника та першого керівника Інституту електрозварювання Академії наук України, Героя Соціалістичної Праці, академіка та віце-президента Академії наук УРСР;

19 березня – 90 років з дня народження Ліни Костенко (1930), письменниці, громадської діячки;

23 квітня – 100 років з дня народження Григорія Тютюнника (1920–1961), письменника;

15 травня – 175 років з дня народження Іллі Мечникова (1845–1916), вченого, імунолога та мікробіолога, лауреата Нобелівської премії;

22 травня – 180 років з дня народження Марка Кропивницького (1840–1910), режисера, драматурга, актора, засновника українського професійного театру;

29 вересня – 175 років з дня народження Івана Карпенка-Карого (справжнє прізвище – Тобілевич) (1845–1907), письменника, драматурга, актора, режисера;

25 грудня – 125 років з дня народження Григорія Верьовки (1895–1964), композитора, хорового диригента;

Відомих подій світової історії:

75 років з дня звільнення ув’язнених з нацистського концтабору Аушвіц (Освєнцим) (27.01.1945);

75 років з дня закінчення Другої світової війні (02.09.1945);

75 років з дня створення Організації Об’єднаних націй (ООН) та членства УРСР в ООН (24.10.1945).

До слова, Рада також прийняла закон про верифікацію пенсій і субсидій з пропозиціями Зеленського.