Верховна Рада затвердила перелік пам’ятних дат на 2020 рік
На державному рівні, зокрема, відзначатимуть річницю завершення Другої світової війни і День народження Григорія Верьовки
Верховна Рада у вівторок визначила, що Україна наступного року на державному рівні відзначить 75 років з дня закінчення Другої світової війни, річницю заснування Слов’янська і 90-річчя Ліни Костенко.
Це передбачено проєктом постанови № 2364 авторства голови комітету з питань інформаційної політики Олександра Ткаченка.
За відповідний проєкт постанови проголосували 305 народних депутатів.
Україна цьогоріч відзначить на державному рівні річниці таких пам’ятних дат:
Відомих подій в Україні:
- 375 років з часу заснування міста Слов'янська (1645);
- 310 років з дня прийняття Конституції Пилипа Орлика (16.04.1710);
- 250 років з часу заснування міста Запоріжжя (1770);
- 215 років з дня відкриття Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (29.01.1805);
- 200 років з дня відкриття Ніжинської гімназії вищих наук (нині – Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) (17.09.1820);
- 175 років з часу утворення Кирило-Мефодіївського товариства (грудень 1845);
- 155 років з дня відкриття Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (13.05.1865);
- 145 років з дня заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (02.10.1875);
- 135 років із дня заснування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (27.09.1885);
- 125 років з часу заснування міста Алчевська (1895);
- 100 років з дня заснування Східноукраїнського національного університету імені В. Даля (27.03.1920);
- 100 років з дня звільнення Києва від більшовиків українсько-польськими військами (06.05.1920);
- 100 років з дня заснування Національного академічного театру імені І. Франка (28.08.1920);
- 90 років з дня заснування Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (17.04.1930);
- 80 років з часу заснування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (1940);
- 75 років з часу перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (08–09.05.1945);
- 30 років з дня проголошення Декларації про державний суверенітет України (16.07.1990);
- 30 років з дня початку Студентської революції на граніті (02.10.1990).
Видатних особистостей:
- 560 років з часу народження Костянтина Острозького (1460–1530), політичного та державного діяча, протектора православної церкви;
- 400 років з часу народження Івана Самойловича (1620–1690), гетьмана України;
- 360 років з часу народження Павла Полуботка (1660–1723), наказного гетьмана Лівобережної України;
- 330 років з часу народження Петра Калнишевського (1690–1803), останнього кошового отамана Запорізької Січі;
- 280 років з часу народження Максима Залізняка (1740–невідомо), січового козака, керівника Коліївщини;
- 8 січня – 85 років з дня народження Василя Симоненка (1935–1963), письменника, журналіста;
- 22 січня – 100 років з дня народження Миколи Корнейчука (1920–2003), математика, академіка Національної академії наук України;
- 27 січня – 230 років з дня народження Петра Гулака-Артемовського (1790–1865), письменника, перекладача;
- 6 лютого – 100 років з дня народження Василя Левковича (1920–2012), військового діяча, полковника УПА;
- 5 березня – 150 років з дня народження Євгена Патона (1870–1953), вченого у галузях мостобудування та електрозварювання, засновника та першого керівника Інституту електрозварювання Академії наук України, Героя Соціалістичної Праці, академіка та віце-президента Академії наук УРСР;
- 19 березня – 90 років з дня народження Ліни Костенко (1930), письменниці, громадської діячки;
- 23 квітня – 100 років з дня народження Григорія Тютюнника (1920–1961), письменника;
- 15 травня – 175 років з дня народження Іллі Мечникова (1845–1916), вченого, імунолога та мікробіолога, лауреата Нобелівської премії;
- 22 травня – 180 років з дня народження Марка Кропивницького (1840–1910), режисера, драматурга, актора, засновника українського професійного театру;
- 29 вересня – 175 років з дня народження Івана Карпенка-Карого (справжнє прізвище – Тобілевич) (1845–1907), письменника, драматурга, актора, режисера;
- 25 грудня – 125 років з дня народження Григорія Верьовки (1895–1964), композитора, хорового диригента;
Відомих подій світової історії:
- 75 років з дня звільнення ув’язнених з нацистського концтабору Аушвіц (Освєнцим) (27.01.1945);
- 75 років з дня закінчення Другої світової війні (02.09.1945);
- 75 років з дня створення Організації Об’єднаних націй (ООН) та членства УРСР в ООН (24.10.1945).
До слова, Рада також прийняла закон про верифікацію пенсій і субсидій з пропозиціями Зеленського.