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Відомий продюсер розкритикував нацвідбір на «Євробачення-2023»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Відомий продюсер розкритикував нацвідбір на «Євробачення-2023»
Гурт Tvorchi представлятиме Україну у Великій Британії на конкурсі «Євробачення-2023»
фото з відкритих джерел

На думку Кондратюка, композиції не були варті міжнародного конкурсу

Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк прокоментував фінал Національного відбору на «Євробачення-2023». Як написав на своїй сторінці у Facebook шоумен, він був розчарований. Продюсер зізнався, що цьогоріч йому не сподобався рівень конкурсних пісень. На думку Кондратюка, композиції не були варті міжнародного конкурсу.

«Уперше за всі роки моїх спостережень за Національним відбором на «Євробачення» я не задоволений рівнем конкурсних пісень. Хіба що я зовсім відстав від музичного життя... Чи то війна притупила рецептори позитивного сприйняття?», – висловився шоумен.

Нагадаємо гурт Tvorchi представлятиме Україну у Великій Британії на конкурсі «Євробачення-2023». Музичному колективу вдалося підкорити серця суддів та глядачів та вибороти у сумі найбільшу кількість балів – 19.

Як відомо, Kalush Orchestra хоч і переміг на Євробаченні-2022, але наступний конкурс в Україну не привіз. Європейська мовна спілка перенесла шоу у Велику Британію, представник якої – Сем Райдер – посів друге місце.

Цього року Нацвідбір був не таким, як завжди. Конкурс відбувся у бомбосховищі та з мінімальною кількістю голосів. Прямий ефір фіналу відбору на «Євробачення-2023» транслювали на каналі «Суспільне Культура», на YouTube «Євробачення Україна» та інших діджитал-платформах «Суспільного». Також можна було подивитись у додатку «Дія».

Раніше «Главком» писав, що Jerry Heil та Krut дуже емоційно відреагували на поразку у Нацвідборі Євробачення.

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Теги: відео війна Євробачення звільнення конкурс культура райдер сердючка Україна

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