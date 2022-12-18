Відомий продюсер розкритикував нацвідбір на «Євробачення-2023»

На думку Кондратюка, композиції не були варті міжнародного конкурсу

Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк прокоментував фінал Національного відбору на «Євробачення-2023». Як написав на своїй сторінці у Facebook шоумен, він був розчарований. Продюсер зізнався, що цьогоріч йому не сподобався рівень конкурсних пісень. На думку Кондратюка, композиції не були варті міжнародного конкурсу.

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«Уперше за всі роки моїх спостережень за Національним відбором на «Євробачення» я не задоволений рівнем конкурсних пісень. Хіба що я зовсім відстав від музичного життя... Чи то війна притупила рецептори позитивного сприйняття?», – висловився шоумен.

Нагадаємо гурт Tvorchi представлятиме Україну у Великій Британії на конкурсі «Євробачення-2023». Музичному колективу вдалося підкорити серця суддів та глядачів та вибороти у сумі найбільшу кількість балів – 19.

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Як відомо, Kalush Orchestra хоч і переміг на Євробаченні-2022, але наступний конкурс в Україну не привіз. Європейська мовна спілка перенесла шоу у Велику Британію, представник якої – Сем Райдер – посів друге місце.

Цього року Нацвідбір був не таким, як завжди. Конкурс відбувся у бомбосховищі та з мінімальною кількістю голосів. Прямий ефір фіналу відбору на «Євробачення-2023» транслювали на каналі «Суспільне Культура», на YouTube «Євробачення Україна» та інших діджитал-платформах «Суспільного». Також можна було подивитись у додатку «Дія».

Раніше «Главком» писав, що Jerry Heil та Krut дуже емоційно відреагували на поразку у Нацвідборі Євробачення.