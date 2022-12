Головне за ніч: невтішні прогнози щодо війни та ракети від Британії

«Главком» зібрав головні новини ночі 18 грудня. Олексій Арестович вважає, що бойові дії в Україні вже можна назвати затяжним конфліктом, а Британія відправила Україні високоточні ракети Brimstone 2.

Повномасштабну війну Росії проти України можна кваліфікувати як затяжний конфлікт. Тому, ймовірно, бойові дії навряд чи закінчаться у найближчі пів року. Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Радник пояснив, що саме можна назвати «затяжним конфліктом».

«Затяжний конфлікт не любить ніхто і він небезпечний для всіх. Ще Сунь-цзи сказав, що війна любить швидкість і не любить затягування. Що таке затяжний конфлікт? Це півтора-два роки або понад рік. Так більше року буде через два місяці. Ми розуміємо, що через 2 місяці війна не закінчиться. А ще я сильно підозрюю, що вона ще пів року не закінчиться після цих двох місяців. Півтора року маємо – це в принципі можна кваліфікувати як затяжний конфлікт», – пояснив Арестович.

Британія підтвердила, що в межах військової підтримки відправила Україні високоточні ракети Brimstone 2. Про це повідомило Міністерство оборони Британії у Twitter.

«У межах свого пакету допомоги Велика Британія надала Збройним силам України високоточні ракети Brimstone 2. Ця допомога відіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії», – заявили в британському відомстві.

Кількість ракет та інші деталі їх постачання в Україну не розкриваються з міркувань безпеки.

🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advances.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦pic.twitter.com/SpVnWqeiVm