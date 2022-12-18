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Головне за ніч: невтішні прогнози щодо війни та ракети від Британії

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: невтішні прогнози щодо війни та ракети від Британії
Головні новини ночі 18 грудня
фото ілюстративне

Британія підтвердила, що в межах військової підтримки відправила Україні високоточні ракети Brimstone 2

«Главком» зібрав головні новини ночі 18 грудня. Олексій Арестович вважає, що бойові дії в Україні вже можна назвати затяжним конфліктом, а Британія відправила Україні високоточні ракети Brimstone 2. 

Коли закінчиться війна в Україні

Головне за ніч: невтішні прогнози щодо війни та ракети від Британії фото 1

Повномасштабну війну Росії проти України можна кваліфікувати як затяжний конфлікт. Тому, ймовірно, бойові дії навряд чи закінчаться у найближчі пів року. Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Радник пояснив, що саме можна назвати «затяжним конфліктом».

«Затяжний конфлікт не любить ніхто і він небезпечний для всіх. Ще Сунь-цзи сказав, що війна любить швидкість і не любить затягування. Що таке затяжний конфлікт? Це півтора-два роки або понад рік. Так більше року буде через два місяці. Ми розуміємо, що через 2 місяці війна не закінчиться. А ще я сильно підозрюю, що вона ще пів року не закінчиться після цих двох місяців. Півтора року маємо – це в принципі можна кваліфікувати як затяжний конфлікт», – пояснив Арестович. 

Британія відправила Україні ракети

Британія підтвердила, що в межах військової підтримки відправила Україні високоточні ракети Brimstone 2. Про це повідомило Міністерство оборони Британії у Twitter.

«У межах свого пакету допомоги Велика Британія надала Збройним силам України високоточні ракети Brimstone 2. Ця допомога відіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії», – заявили в британському відомстві. 

Кількість ракет та інші деталі їх постачання в Україну не розкриваються з міркувань безпеки. 

Лідерка «Слуги народу» втрапила у скандал

Головне за ніч: невтішні прогнози щодо війни та ракети від Британії фото 2

Народна депутатка та голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк днями втрапила у скандал із українським військовослужбовцем. Вона увірвалася до госпіталю де лікується боєць Олег Симороз, аби з'ясувати стосунки через законопроєкт про «реформування сфери містобудування». Про конфлікт розповів сам військовий.

За його словами, нардепка під час свого «візиту» хотіла поговорити про допис, у якому військовий критикує законопроєкт про «реформування сфери містобудування», авторкою якого є сама Шуляк.

Проте змістовного діалогу між Шуляк та військовим так і не вийшло. Олег Симороз зазначив, що Шуляк під час з'ясування стосунків навіть намагалася звинуватити його у тому, що пост про її законопроєкт написаний на замовлення.

Австрія назвала Голодомор «жахливим злочином»

Головне за ніч: невтішні прогнози щодо війни та ракети від Британії фото 3

Національна рада Австрії одностайно ухвалила постанову «Про запобігання голоду та дефіциту як зброї війни проти цивільного населення», в якій назвав Голодомор 1932-1933 років в Україні років «жахливим злочином» сталінського режиму. 

В ухваленій постанові Національна рада пропонує федеральному уряду Австрії, зокрема федеральному міністру європейських та міжнародних справ, «продовжувати й надалі в рамках перевіреного австрійського шляху діалогу виступати за те, щоб голод та дефіцит не використовувалися як зброя проти цивільного населення або як засіб тиску на уряди, а також підкреслювати паралелі між історією та сьогоденням і засуджувати відповідні злочини».

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Теги: скандал радник партії населення конфлікт зброя війна

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