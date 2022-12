Переможець Євробачення записав новий кліп (відео)

За добу кліп набрав 500 тис. переглядів на YouTube

Гурт Kalush та репер Skofka випустили спільний трек під назвою «Батьківщина». Кліп опубліковано на стримінгових та онлайн платформах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Трек присвятили всім українцям із вірою у перемогу.

Як зазначають у соцмережі музиканти, спільним треком мали на меті підтримати бойовий дух захисників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Написаний він душею і серцем, болем за Україну та смутком за померлими героями, написаний для підняття бойового духу наших захисників, а захисник тут кожен, хтось на передовій, а хтось в тилу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше музиканти гурту Kalush Orchestra, що перебувають у благодійному турі Америкою, зустрілися з зіркою Голлівуду Арнольдом Шварценеггером. Виявилося, що легендарний Термінатор – фанат переможців «Євробачення-2022». Лідер гурту Олег Псюк розповів, як потрапив з колегами до зірки в гості.

Також повідомлялося, що переможці «Євробачення-2022», український гурт Kalush Orchestra записав спільний трек та кліп з учасниками культового гурту The Rasmus. Він став переспівом культової пісні фінів In The Shadows, яка в оновленій версії отримала назву In The Shadows Of Ukraine.