В Україні розпочалося формування Оскарівського комітету
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Новий склад Української Оскарівського комітету оголосять 11 березня 2019
Комітет сформують із членів Громадської ради Українського оскарівського комітету
Національна спілка кінематографістів України, Асоціація продюсерів України і Державне агентство України з питань кіно оголосили про початок формування Українського Оскарівського комітету.
Про це повідомляється на сайті Держкіно.
Комітет сформують із членів Громадської ради Українського Оскарівського комітету, куди входять режисери українських фільмів і кінопрофесіонали, які брали участь у фестивалях класу А, й українці, які є членами Європейської кіноакадемії.
Висування кандидатур в Оскарівський комітет триватиме до 3 березня 2019 року. Новий склад Української Оскарівського комітету оголосять 11 березня 2019.
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