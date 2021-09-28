Майже 100 тис. онкохворих не отримали безкоштовного лікування: вражаючі результати звіту

На роботу установи негативно вплинуло недостатнє фінансування Міністерством охорони здоров’я наукової діяльності Інституту та незадовільна організація медичної діяльності в самому закладі

Причина – проблеми в організації роботи національного інституту раку

Протягом 2018 – І кварталу 2021 років понад 81 тис. пацієнтів Національного інституту раку не отримали в повному обсязі передбаченої державою безоплатної допомоги в стаціонарі, у тому числі післяопераційної. Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

Рахункова палата провела аудит ефективності використання коштів, виділених з державного бюджету. Згідно зі звітом, головна причина неефективної роботи Інституту – нормативна неврегульованість питання участі наукових установ медичного спрямування у наданні пацієнтам медичних послуг за програмою державних гарантій.

На роботу установи також негативно вплинуло недостатнє фінансування Міністерством охорони здоров’я наукової діяльності Інституту та незадовільна організація медичної діяльності в самому закладі.

Крім того, МОЗ разом з Інститутом не забезпечили ефективного використання коштів на здійснення основної діяльності Інституту та зміцнення його матеріально-технічної бази.

Зазначається, що за охоплений аудитом час Інститут використав на свою діяльність та зміцнення матеріально-технічної бази понад 985 млн грн бюджетних коштів, з яких понад 921 млн – для надання лікувально-діагностичної та консультативної допомоги понад 150 тис. пацієнтів. Автори звіту констатують, що цього фінансування недостатньо.

Рахункова палата надала Кабінету міністрів України, Міністерству охорони здоров’я України та Національному інституту раку рекомендації із поліпшення роботи.

Україна є лідером на Європейському континенті за рівнем онкозахворюваності. Станом на 1 січня 2021 року на обліку в профільних медзакладах перебували понад мільйон громадян. Смертність від раку в Україні – на другому місці після серцево-судинних захворювань. Національний інститут раку – головна і єдина в системі Міністерства охорони здоров’я України державна науково-дослідна та лікувально-профілактична установа, діяльність якої спрямована на зниження рівня онкозахворюваності населення.

Нагадаємо, раніше Рахункова палата назвала суми, які держава недоотримує від митників та податківців.

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