ДП «Украерорух» через мільярдні збитки присвоєно перший ранг фіскального ризику, – Рахункова палата

Аудитори констатували, що 263,3 млн грн кредитних коштів від ЄБРР «Украерорух» «проїв»

Низка порушень законодавства, факти нецільового використання міжнародних кредитів і не вжиття заходів з повернення незаконно витрачених раніше кошів підприємства призвели до збитковості стратегічного ДП «Украерорух», якому у підсумку було присвоєно 1-й ранг фіскального ризику. Про це йдеться в опублікованому звіті Рахункової палати за підсумками аудиту компанії, діяльності Державної авіаційної служби України та Мінінфраструктури України.

Зокрема, аудитори констатували, що 263,3 млн грн кредитних коштів від ЄБРР, які повинні були бути інвестовані у модернізацію та розвиток «Украероруху», на підприємстві «проїли». Понад 92% витратили на заробітну платню.

«…кредит використано на: витрати на персонал, включаючи заробітну плату та пов’язані обов’язкові платежі – 263,3 млн грн (92,4 відс), метеорологічні послуги – 6,4 млн грн (2 відс.), платежі державним органам до державного бюджету чи організаціям за сертифікацію, ліцензування, дозволи та експертизу – 5,0 млн грн (1,8 відс.), комунальні послуги – 4,3 млн грн (1,5 відс.), послуги з авіаційного пошуку та рятування – 3,3 млн грн (1,2 відс.), оренда державного майна – 2,6 млн грн (1 відсоток)», - йдеться у звіті.

Вказується, що за підсумками 2019 року «Украерорухом» отримано збиток у розмірі 1 123,0 млн гривень. А у 2020 році – 1 488,6 млн гривень.

«Тобто збитки збільшилися на 32,6 відсотка», – йдеться у висновках Рахункової.

За інформацією Мінінфраструктури (лист від 27.01.2021 № 48/881-21), було здійснено оцінку фіскальних ризиків Украероруху. Так, за наданою інформацією за 2019 рік, та за І, ІІ, та ІІІ квартали 2020 року, Украероруху визначено 1 ранг ризику (дуже високий рівень ризику, який встановлюється у разі, коли суб’єкт господарювання має дуже високе боргове навантаження).

«Оскільки Украерорухом кредит використано переважно на заробітну плату (92,4 відс.), у сьогоднішніх фінансово-економічних умовах, коли підприємство має протягом двох років великий розмір збитків за результатами своєї діяльності, відсутні економічні передумови, за яких кредит може бути погашено підприємством самостійно. Враховуючи, що у 2020 році українські авіакомпанії виконали на 53,2 відс. менше рейсів ніж у 2019 році, а також те, що Украерорух на сьогодні є збитковим підприємством, існують великі ризики непогашення цього кредиту підприємством за власні кошти», - констатує Рахункова палата.

Окрім іншого, у звіті аудиторів вказується, що керівництво «Украероруху» попри кризову фінансову ситуацію не вижило заходів з повернення майже чверті мільйона гривень (225,9 тис. грн), які незаконно у вигляді премій були виплачені попередньому директору Дмитру Бабейчуку.

Рахункова палата зауважує, що чинний в.о. керівника підприємства Андрія Ярмак був призначений на посаду поза конкурсом, а з ним і досі не укладеного ніякого контракту, що суперечить чинному законодавству.

«Таким чином, Мінінфраструктури не виконує належним чином повноваження уповноваженого органу управління; а саме в частині: приведення статутів підприємств, установ, організацій, що знаходяться у сфері його управління, до вимог законодавства (Украерорух), призначення керівника державного підприємства (Украерорух), створення наглядової ради державного підприємства (Украерорух), вчасного затвердження фінансових планів підприємств (Украерорух) та затвердження річних інвестиційних планів державних підприємств (Украерорух)», - резюмували аудитори.

Нагадаємо, за час керівництва ДП «Украерорух» Андрієм Ярмаком, підприємство зазначало значних кадрових скорочень, а співробітникам, які залишилися працювати вдвічі урізали заробітну платню. Натомість, заробітки самого Ярмака виросли майже на 100 000 грн: з 131 082 тис. грн на місяць у грудні 2019 року до 219758 грн. на місяць у червні 2021 року.