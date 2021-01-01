Під приводом децентралізації в Україні закривають бібліотеки

У 2021 році Інститут книги планує видати 500 – 700 грантів для бібліотек ОТГ

Директорка Інституту книги Олександра Коваль озвучила проблему, з якою стикнулись на місцях

Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль повідомила про масове закриття бібліотек. В інтерв’ю «Главкому» вона зазначила, що цей процес відбувається під приводом децентралізації.

«Зараз, на жаль, ми отримуємо сигнали, що, прикриваючись децентралізацією і зміною адміністративного підпорядкування, бібліотеки закривають. Тобто їх не автоматично переводять в ОТГ чи район з новою назвою, а закривають, обіцяючи, що відкриють потім. А відкриють чи не відкриють – велике запитання. У Міністерстві культури та інформаційної політики кажуть, що там вже багато таких листів», – зазначила директорка Інституту.

Крім того, Коваль розповіла, чи має держава можливості, аби запобігти таким процесам.

«На всю діяльність Інституту у 2021 році виділено 151,6 млн грн. Це мізерна сума, але будемо виходити з того, що маємо і просити більше, раптом вдасться? Можливо, у наступному році знову будуть гранти інституційної підтримки. Попри скромні обсяги фінансування, Інститут приділятиме все більшу увагу популяризації читання», – додала фахівчиня.

Коваль також зазначила, що у 2021 році Інститут книги планує видати 500 – 700 грантів для бібліотек ОТГ.

Нагадаємо, що в Інституті книги підбили підсумки 2020 року.