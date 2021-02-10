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    Здоров'я

    Глава Національної служби здоров’я розказав про позитивні зміни, які вже відчули онкохворі

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    <p>Кожну годину в Україні на рак починає хворіти 16 людей, а семеро &ndash; щогодини помирає</p> - Глава Національної служби здоров’я розказав про позитивні зміни, які вже відчули онкохворі

    Кожну годину в Україні на рак починає хворіти 16 людей, а семеро – щогодини помирає

    фото: з відкритих джерел

    «Наше основне завдання – зменшити ризики катастрофічних витрат пацієнтів при наданні їм онкологічної допомоги»

    В Україні онкохворі пацієнти можуть суттєво заощадити витрати на лікування завдяки державній підтримці. Про це в інтерв’ю «Главкому» зазначив глава Національної служби здоров`я Андрій Віленський. Відповідно до Програми медичних гарантій, яка запрацювала з 1 квітня 2020 року, заклади онкологічного профілю в 2020 році отримали від Національної служби здоров`я України (НСЗУ) понад 4 млрд грн за надання послуг онкохворим.

    «На перші три місяці 2021 року продовжено дію договорів Національної служби здоров`я з онкоцентрами, які діють з 1 квітня 2020 року. За цими договорами онкологічним закладам заплановано виплатити 4,27 млрд грн.», — повідомив  глава Національної служби здоров`я.

    Фінансування онкологічних закладів у 2020 році збільшилося на 70%, тому що були запроваджені такі тарифи, які наближають вартість медичної допомоги до того рівня, який, власне, повинен бути. «Наше основне завдання – зменшити ризики катастрофічних витрат пацієнтів при наданні їм онкологічної допомоги. Адже не секрет, що пацієнти у більшості випадків самі сплачують за надані у медичних закладах послуги», — зазначив Віленський.

    Аби кошти не загубилися і дійсно потрапили до адресата, НСЗУ провидить ретельний контроль. «Моніторинг здійснюється на підставі наданих звітів про діяльність медичних закладів, тобто про їхні доходи і витрати...  Крім того, ми отримуємо заяви і скарги від пацієнтів про те, що в тому чи іншому закладі медичної допомоги надаються платні послуги там, де повинна бути безоплатна допомога в межах Програми медичних гарантій… Ми знаємо, що пацієнтам повертали 30 тис грн і навіть більші суми», — голова НСЗУ.

    Довідка

    • За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні є понад мільйон онкохворих, тобто 381 випадок на 100 тис осіб.
    • Щорічно близько 65 тисяч осіб помирають від раку, а ще 140 тисяч дізнаються про свою хворобу.

    Нагадаємо, головний лікар Національного інституту раку розказав про зміни, які чекають на онкохворих з 1 квітня.

     

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    Теги: лікарня фінансування корупція рак онкологія Андрій Віленський
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