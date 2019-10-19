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    Здоров'я

    Адвокат: фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» хочуть помістити у психлікарню

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    <p>Кримський активіст Ремзі Бекіров</p> - Адвокат: фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» хочуть помістити у психлікарню

    Кримський активіст Ремзі Бекіров

    Фото: Крим. Реалії

    За словами адвоката, найближчим часом Ремзі Бекірова переведуть в психіатричну лікарню для проходження даної експертизи

    Фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» мають намір помістити в психіатричну лікарню для проведення експертизи.

    Про це проекту Крим.Реалії повідомив адвокат Ремзі Бекірова Едем Семедляєв.

    «На останній слідчій дії нас ознайомили з постановою про призначення стаціонарних психіатричних експертиз, тому найближчим часом Ремзі переведуть в психіатричну лікарню для проходження даної експертизи. Такі ж постанови є і на інших фігурантів цієї справи», - сказав Семедляєв.

    Він також звернув увагу на той факт, що амбулаторну експертизу його підзахисному не призначали, а відразу призначили стаціонарну.

    Адвокат також наголосив, що ця експертиза згідно з КПК Росії не є обов'язковою.

    «Ми вважаємо, що цю експертизу проводять для того, щоб люди з усіх випробувань відчули і це: їх поміщають в психіатричну лікарню, припускаючи, що вони психічно нездорові, тим самим принижуючи честь і гідність людей», - заявив Семедляєв.

    Він також зазначив, що слідство вже втретє призначає фонографічну експертизу щодо фігурантів цієї справи.

    «Також нас ознайомили з постановами про призначення фонографічної експертизи. Це вже втретє, у зв'язку з тим, що всі експертні установи посилаються на великий обсяг і мінімальний термін, за який вони можуть провести фонографічну експертизу - два роки. Зараз слідство знайшло іншу установу, що входить в структуру ФСБ, і ось вони пообіцяли, що проведуть експертизу швидше», - додав Семедляєв.

    До слова, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від російської влади поліпшити умови утримання фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

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