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    Суспільство

    Політв'язень Шумков, який оголосив голодування, вимагає зустрічі з омбудсменом РФ

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    <p>Український в&rsquo;язень Кремля Олександр Шумков</p> - Політв'язень Шумков, який оголосив голодування, вимагає зустрічі з омбудсменом РФ

    Український в’язень Кремля Олександр Шумков

    До Олександра Шумкова приходило керівництво російської колонії

    До бранця Кремля Олександра Шумкова після оголошення ним голодування приходило керівництво російської колонії, проте він наполягає, що діалог вестиме лише з уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою.

    Про це Шумков повідомив у листі, який оприлюднила у Facebook тітка ув'язненого українця Людмила Шумкова.

    «Сьогоднішній лист від Олександра, датований 15 жовтня. Пише, що сподівається, що вчорашній лист до нас дійшов і, що ми в курсі про його рішення. Розповідає, що приходило керівництво колонії до нього на діалог. Однак Сашко сказав, що діалог буде коли Москалькова приїде в колонію», - написала тітка Шумкова.

    Раніше український в’язень Кремля Олександр Шумков, якого в Росії засудили до чотирьох років загального режиму за участь у «Правому секторі», оголосив голодування.

    Росія політв’язні колонія голодування Україна в'язниця Тетяна Москалькова
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