Звільнений політв'язень Сущенко позиватиметься до Росії у ЄСПЛ



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Журналіст Роман Сущенко Фото: Укрінформ

Сущенко вже обговорив позов зі своїм адвокатом

Колишній бранець Кремля, український журналіст Роман Сущенко звернеться до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з позовом проти Росії.

Про це він заявив під час зустрічі в Інституті журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, відповідаючи на запитання студентів.

«Ми з моїм адвокатом говорили про це... Ми збираємося звернутися з відповідним позовом до Європейського суду з прав людини», - сказав Сущенко.

Як відомо, Володимир Балух також буде подавати позов в Європейський суд з прав людини проти Російської Федерації.

До слова, у вівторок, 15 жовтня, на Софійській площі у Києві відбулася акція «В’язні Кремля». На ній було представлено останню інформацію про ситуацію з українськими політв’язнями.

Джерело: Укрінформ