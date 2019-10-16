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    Звільнений політв'язень Сущенко позиватиметься до Росії у ЄСПЛ

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    Журналіст Роман Сущенко - Звільнений політв'язень Сущенко позиватиметься до Росії у ЄСПЛ
    Журналіст Роман Сущенко
    Фото: Укрінформ

    Сущенко вже обговорив позов зі своїм адвокатом

    Колишній бранець Кремля, український журналіст Роман Сущенко звернеться до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з позовом проти Росії.

    Про це він заявив під час зустрічі в Інституті журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, відповідаючи на запитання студентів.

    «Ми з моїм адвокатом говорили про це... Ми збираємося звернутися з відповідним позовом до Європейського суду з прав людини», - сказав Сущенко.

    Як відомо, Володимир Балух також буде подавати позов в Європейський суд з прав людини  проти Російської Федерації.

    До слова, у вівторок, 15 жовтня, на Софійській площі у Києві відбулася акція «В’язні Кремля». На ній було представлено останню інформацію про ситуацію з українськими політв’язнями.

    Джерело: Укрінформ

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