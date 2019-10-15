Денісова вимагає від Росії поліпшити умови утримання фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»



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Людмила Денісова

Фігурантів справи перевозили частково у «склянках» – закритих маленьких металевих клітках, обладнаних в автозаках, а частково у спецпоїзді

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від російської влади поліпшити умови утримання фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це вона заявила, коментуючи зустріч з рідними арештованих, адвокатами та правозахисниками.

Денісова повідомила, що фігурантів справи перевозили частково у «склянках» – закритих маленьких металевих клітках, обладнаних в автозаках, а частково у спецпоїзді.

«Є інформація щодо умов утримання громадян України у місцях несвободи – учасникам справи через день надають їжу зі свининою, таким чином вони харчуються через день. У місці несвободи в Ростові наші громадяни перебувають у напів спецблоці, під постійним відео наглядом, по одному у приміщенні. У Краснодарському СІЗО – перебувають в окремих приміщеннях та спецблоках з гнилою дерев’яною підлогою, неогородженими туалетами та холодною водою, яку систематично вимикають. На цьому етапі не приймають посилки, передачі утримуваним, відтак відсутня можливість передати їжу та необхідні речі», – зазначила омбудсмен.

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Вона додала, що у всіх утримуваних проблеми зі здоров’ям, які потрібно негайно вирішувати. Зокрема, серед них є людина з інвалідністю, яка потребує спеціалізовану медичну допомогу.

«Вважаю, що вищевказані факти є порушення норм міжнародного права – конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а саме: стаття 3 Заборона катування, стаття 5 Право на свободу та особисту недоторканність, стаття 6 Право на справедливий суд, стаття 9 Свобода думки, совісті і релігії», – наголосила Денісова.

Вона повідомила, що звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою вжити термінових заходів. Також вона звернулась за підтримкою до міжнародного співтовариства.