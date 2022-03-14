Американські лікарі розгорнули біля Львова безкоштовний польовий госпіталь

Все необхідне для надання допомоги медики привезли зі собою

Uоспіталь працюватиме цілодобово і зможе одночасно приймати 60 пацієнтів

Польовий госпіталь, де безкоштовно надаватиметься допомога усім, кому вона стане за потреби в умовах війни, розгорнули біля Львова американські лікарі з міжнародної гуманітарної організації «Сумка Самарянина».

Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький. Обласна військова адміністрація, за його словами, всіляко сприятиме розвитку цієї ініціативи.

Працює команда, яка нараховує понад сотню медиків, частина яких - з досвідом роботи в Іраку.

У госпіталі можна буде отримати невідкладну та хірургічну допомогу, стаціонарні та амбулаторні послуги і послуги для жінок та дітей, включно з акушерством. Він працюватиме цілодобово і зможе одночасно приймати 60 пацієнтів.

Все необхідне для надання допомоги медики привезли зі собою.

Цього тижня запрацює також польовий госпіталь на Яворівщині. Його розгорнуть ізраїльські медики.

«Українці стійкі, а така підтримка пришвидшує нашу перемогу. Дякую нашим справжнім друзям», — резюмував Максим Козицький.

Нагадаємо, що понад 6 тис. американців виявили бажання воювати за Україну.