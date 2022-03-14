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    Протидія агресії РФ. Зеленський ввів безвіз для іноземців, які погодилася допомогти українцям

    В Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Протидія агресії РФ. Зеленський ввів безвіз для іноземців, які погодилася допомогти українцям
    В Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з сайту офісу президента

    Безвізовий режим діятиме протягом воєнного стану

    Президент України Володимир Зеленський тимчасово запровадив безвізовий режим для іноземців. Відповідний Указ глави держави виклав у Facebook заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга.

    Безвізом можуть скористатися іноземні громадяни, які є співробітниками міжнародних медичних чи гуманітарних організацій, фондів чи програм, інших організацій, які перебувають в Україні на запрошення Кабміну для надання гуманітарної допомоги населенню.

    Копія Указу президента з фейсбук-сторінки Андрія Сибіги

    Копія Указу президента з фейсбук-сторінки Андрія Сибіги

    Це нововведення не розповсюджується на громадян держави, визнаної державою-агресором.

    Безвізовий режим введено з 14 березня і діятиме протягом воєнного стану, який запроваджено через збройну агресію Росії проти України.

    Нагадаємо, що в Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: безвізовий режим війна Володимир Зеленський Facebook президент #stoprussia
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    Протидія агресії РФ. Зеленський ввів безвіз для іноземців, які погодилася допомогти українцям