Протидія агресії РФ. Зеленський ввів безвіз для іноземців, які погодилася допомогти українцям

В Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

В Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Безвізовий режим діятиме протягом воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський тимчасово запровадив безвізовий режим для іноземців. Відповідний Указ глави держави виклав у Facebook заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга.

Безвізом можуть скористатися іноземні громадяни, які є співробітниками міжнародних медичних чи гуманітарних організацій, фондів чи програм, інших організацій, які перебувають в Україні на запрошення Кабміну для надання гуманітарної допомоги населенню.

Копія Указу президента з фейсбук-сторінки Андрія Сибіги

Це нововведення не розповсюджується на громадян держави, визнаної державою-агресором.

Безвізовий режим введено з 14 березня і діятиме протягом воєнного стану, який запроваджено через збройну агресію Росії проти України.

Нагадаємо, що в Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.