Протидія агресії РФ. Зеленський ввів безвіз для іноземців, які погодилася допомогти українцям
Безвізовий режим діятиме протягом воєнного стану
Президент України Володимир Зеленський тимчасово запровадив безвізовий режим для іноземців. Відповідний Указ глави держави виклав у Facebook заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга.
Безвізом можуть скористатися іноземні громадяни, які є співробітниками міжнародних медичних чи гуманітарних організацій, фондів чи програм, інших організацій, які перебувають в Україні на запрошення Кабміну для надання гуманітарної допомоги населенню.
Це нововведення не розповсюджується на громадян держави, визнаної державою-агресором.
Безвізовий режим введено з 14 березня і діятиме протягом воєнного стану, який запроваджено через збройну агресію Росії проти України.
Нагадаємо, що в Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.