Понад 6 тис. американців виявили бажання воювати за Україну
Не усі охочі воювати допущені навіть до співбесіди
До посольства США звернулося вже 6 тис. добровольців, які хочуть захищати Україну. Уряд їх відмовляє від участі в бойових діях. Про це повідомляє Associated Press.
Дипломати повідомляють, що приймають тисячі пропозицій від добровольців, які бажають воювати за Україну.
«Вони дійсно вважають цю війну несправедливою. І це не найманці, які хочуть заробити гроші. Це люди доброї волі, які бажають допомогти Україні боротися за свободу. Вони відчувають, що повинні поїхати та допомогти», – розповів військовий аташе України в США, генерал-майор Борис Кременецький.
Відзначається, що американський уряд не рекомендує громадянам США вирушати воювати в Україну, «що піднімає питання правового характеру і нацбезпеки».
З 24 лютого посольство у Вашингтоні отримало пропозицію від 6 тис. осіб. Більшість із них – це громадяни США. Майже половину заявок відхилили, і вони навіть не дійшли до співбесіди.
Але у них не було необхідного військового досвіду, у деяких – кримінальне минуле, також були обмеження за віком, оскільки в добровольці хотів записатися 16-річний юнак і 73-річний чоловік. У деяких посольство не могло зробити адекватну перевірку.
Вже 100 осіб пройшли всі необхідні процедури. Це ветерани воєн в Іраку та Афганістані, з бойовим досвідом. У тому числі й вертолітники.
Їм доведеться самостійно дістатися до Польщі, перетнути кордон у зазначеному місці зі своєю захисною екіпіровкою. Далі вони підпишуть контракт з Міжнародним легіоном територіальної оборони України та зможуть отримати зброю.
Нагадаємо, добровольці Інтернаціонального легіону приступили до оборони Києва.