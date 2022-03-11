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    Понад 6 тис. американців виявили бажання воювати за Україну

    У добровольці хотів записатися 16-річний юнак і 73-річний чоловік, повідомив&nbsp;генерал-майор Борис Кременецький - Понад 6 тис. американців виявили бажання воювати за Україну
    У добровольці хотів записатися 16-річний юнак і 73-річний чоловік, повідомив генерал-майор Борис Кременецький
    фото: АР

    Не усі охочі воювати допущені навіть до співбесіди

    До посольства США звернулося вже 6 тис. добровольців, які хочуть захищати Україну. Уряд їх відмовляє від участі в бойових діях. Про це повідомляє Associated Press.

    Дипломати повідомляють, що приймають тисячі пропозицій від добровольців, які бажають воювати за Україну.

    «Вони дійсно вважають цю війну несправедливою. І це не найманці, які хочуть заробити гроші. Це люди доброї волі, які бажають допомогти Україні боротися за свободу. Вони відчувають, що повинні поїхати та допомогти», – розповів військовий аташе України в США, генерал-майор Борис Кременецький.

    Відзначається, що американський уряд не рекомендує громадянам США вирушати воювати в Україну, «що піднімає питання правового характеру і нацбезпеки».

    З 24 лютого посольство у Вашингтоні отримало пропозицію від 6 тис. осіб. Більшість із них – це громадяни США. Майже половину заявок відхилили, і вони навіть не дійшли до співбесіди.

    Але у них не було необхідного військового досвіду, у деяких – кримінальне минуле, також були обмеження за віком, оскільки в добровольці хотів записатися 16-річний юнак і 73-річний чоловік. У деяких посольство не могло зробити адекватну перевірку.

    Вже 100 осіб пройшли всі необхідні процедури. Це ветерани воєн в Іраку та Афганістані, з бойовим досвідом. У тому числі й вертолітники.

    Їм доведеться самостійно дістатися до Польщі, перетнути кордон у зазначеному місці зі своєю захисною екіпіровкою. Далі вони підпишуть контракт з Міжнародним легіоном територіальної оборони України та зможуть отримати зброю.

    Нагадаємо, добровольці Інтернаціонального легіону приступили до оборони Києва.

    Читайте також: Чому іноземці-добровольці їдуть воювати за Україну?
    Теги: США гроші добровольці посольство чоловік уряд кордон
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    Понад 6 тис. американців виявили бажання воювати за Україну