Понад 6 тис. американців виявили бажання воювати за Україну

Не усі охочі воювати допущені навіть до співбесіди

До посольства США звернулося вже 6 тис. добровольців, які хочуть захищати Україну. Уряд їх відмовляє від участі в бойових діях. Про це повідомляє Associated Press.

Дипломати повідомляють, що приймають тисячі пропозицій від добровольців, які бажають воювати за Україну.

«Вони дійсно вважають цю війну несправедливою. І це не найманці, які хочуть заробити гроші. Це люди доброї волі, які бажають допомогти Україні боротися за свободу. Вони відчувають, що повинні поїхати та допомогти», – розповів військовий аташе України в США, генерал-майор Борис Кременецький.

Відзначається, що американський уряд не рекомендує громадянам США вирушати воювати в Україну, «що піднімає питання правового характеру і нацбезпеки».

З 24 лютого посольство у Вашингтоні отримало пропозицію від 6 тис. осіб. Більшість із них – це громадяни США. Майже половину заявок відхилили, і вони навіть не дійшли до співбесіди.

Але у них не було необхідного військового досвіду, у деяких – кримінальне минуле, також були обмеження за віком, оскільки в добровольці хотів записатися 16-річний юнак і 73-річний чоловік. У деяких посольство не могло зробити адекватну перевірку.

Вже 100 осіб пройшли всі необхідні процедури. Це ветерани воєн в Іраку та Афганістані, з бойовим досвідом. У тому числі й вертолітники.

Їм доведеться самостійно дістатися до Польщі, перетнути кордон у зазначеному місці зі своєю захисною екіпіровкою. Далі вони підпишуть контракт з Міжнародним легіоном територіальної оборони України та зможуть отримати зброю.

Нагадаємо, добровольці Інтернаціонального легіону приступили до оборони Києва.