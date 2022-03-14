Російські військові масово відмовляються воювати в Україні (фото)

Окупаційні війська деморалізовані. Командування не знає, де брати резерви

Важкі втрати росіян налякали військових, які змогли повернутись додому. Також, це демонтивує тих солдат, що ще не були кинуті в бій проти України.

Як повідомляє інформагентство Guildhall, в їх розпоряджені опинились фото з рапортами про відмову повертатися в зону бойових дій, які зараз масово пишуть військовослужбовці ЗС РФ, які вижили в Україні.

Стало відомо, що рапорти написали всі військовослужбовці 41-шої загальновійськової армії РФ, які прибули до України.

Серед причин відмови солдати вказують на небажання бути використаними як «гарматне м'ясо», нероз'яснення причин військової операції в Україні, відсутність технічного забезпечення, зв'язку з командуванням та інші.

Так, сержант Мірапов Сапар Мерданович у рапорті командиру вказує: «Доповідаю, що вважаю за неможливе своє повернення через погану організацію, відсутність зв'язку, технічного забезпечення. Приїхав, не розуміючи навіщо я там потрібний, без пояснення завдання. Я не хочу бути гарматним м'ясом».

Командир 2 мотострілецького взводу 9 мотострілецької роти лейтенант Єгоров вказує, що «від самого початку ми зіткнулися з обманом і приховуванням справжніх цілей та завдань, які стояли перед нами. Під різними і нікому незрозумілими «навчаннями» та «навчально-бойовими завданнями» малися на увазі зовсім інші заходи.

Переходячи кордон України, ми повністю дискредитували себе в очах, як світової так і слов'янської спільноти. З цього моменту наші дії мали окупаційний характер, що явно виражалося в діях мирного населення».

Крім того, джерело Guildhall в українському уряді повідомляє, що у зв'язку з відмовою окремих посадових осіб офіцерського складу збройних сил РФ (включаючи заступників 76 десантно-штурмової дивізії з Пскова) виконувати наказ щодо ведення бойових дій на території України, органами військової поліції було затримано чотири військовослужбовці згаданої дивізії.

Нагадаємо, полонені військовослужбовці російської армії 9 береня дали у Києві брифінг, де розповіли про те, як вони потрапили на війну в Україну. Вони повідомили, що одними із перших здалися у полон, вранці 24 лютого. Також вони висловили каяття перед українським народом.

Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що російських військовополонених або обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні.

Як повідомлялося, російські полонені можуть бути залучені до відновлення економіки України.