Бельгія запровадила карантин для хворих на мавпячу віспу

Бельгійські вірусологи вважають, що підстав для паніки немає

У Бельгії зареєстровані чотири випадки мавпячої віспи, хвороби, що тривалий час не з’являлася на Європейському континенті. За рекомендацією вірусологів для хворих у країні запроваджується карантин. Про це повідомляє бельгійське видання VRT.

«Четвертий випадок «віспи мавп» був підтверджений у Бельгії. Встановлено, що пацієнт, якому наразі надають лікування у Валлонії, брав участь у фестивалі фетишу Darklands (Темні землі), що відбувся у Антверпені на початку місяця. Тож провідний вірусолог країни Марк Ван Ранст із Університету в Лювені закликав усіх, хто відвідував цей захід, уникати контактів з оточуючими, та негайно звертатися до спеціалізованих лікарень у разі виявлення ознак вірусу», – йдеться у публікації.

Водночас, бельгійські вірусологи зауважили, що населенню не варто непокоїтися щодо масштабного спалаху вірусу в країні.

«По всьому світу зареєстровано кілька сотень випадків. Але це виняток. У Конго зазвичай реєструється кілька тисяч випадків вірусу щороку. Але це дуже виняткові випадки, коли цей вірус з’являється в Європі. Це цікавий феномен, але точно не причина для занепокоєння. Ми маємо серйозно ставитися до цього, бо хвороба серйозна. Але підстав для паніки немає», – зазначив фахівець.

За твердженням вірусологів, людям «за 50» нічого не загрожує. Можливість щеплення людей, молодших за цей вік, поки не розглядається, оскільки невелика кількість випадків не дає для цього жодних підстав. Вакцинація буде необхідною, якщо кількість хворих почне швидко зростати.

«Наразі відбуваються дискусії щодо вакцинації у Великій Британії та Іспанії, але вони мають значно більшу кількість випадків. Людям із ознаками «віспи мавп» рекомендовано ізолювати себе, поки всі висипи не будуть вилікувані, інакше вони можуть заразити оточуючих», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, що вперше хворобу виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.

Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.

Румунія планує запастися кількома сотнями доз вакцин проти віспи мавп.



