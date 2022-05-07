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    У Британії зафіксовано зараження рідкісною хворобою

    Висипання на тілі &ndash; основні симптоми віспи мавп - У Британії зафіксовано зараження рідкісною хворобою

    Висипання на тілі – основні симптоми віспи мавп

    Віспу мавп виявили у пацієнта, який щойно повернувся з Нігерії

    Агентство з охорони здоров'я Великобританії (UKHSA) зафіксувало випадок зараження людини віспою мавп.

    «UKHSA може підтвердити: в Англії у людини було діагностовано віспу мавп. Пацієнт нещодавно повернувся з Нігерії, де, ймовірно, він заразився цією інфекцією», – йдеться у повідомленні відомства.

    Віспа мавп - рідкісна вірусна інфекція, вона передається і між людьми. Більшість людей одужують протягом кількох тижнів, однак деякі можливі ускладнення.

    Спочатку захворювання супроводжується лихоманкою, головним болем, болем у спині та м'язах, а також загальним станом слабкості. Потім жар спадає і можуть з'явитися висипання – спочатку, як правило, на обличчі, а потім і на інших частинах тіла, найчастіше долонях і стопах. Висипання можуть дуже сильно свербіти, згодом на їх місці залишаються шрами.

    Експерти UKHSA будуть зв'язуватися з людьми, які могли перебувати у тісному контакті із зараженим, щоб надати інформацію та медичні рекомендації.

    Раніше фахівці додали до побічних ефектів проиковідної вакцини AstraZeneca рідкісне смертельно небезпечне аутоімунне захворювання – синдром Гієна-Барре.

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    Теги: Велика Британія хвороби карантин інфекція Нігерія
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    У Британії зафіксовано зараження рідкісною хворобою