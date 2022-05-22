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    Мавпяча віспа шириться світом: у яких країнах найбільше випадків

    Вперше мавпячу віспу виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії - Мавпяча віспа шириться світом: у яких країнах найбільше випадків
    Вперше мавпячу віспу виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії
    фото з відкритих джерел

    На сьогодні найбільше підтверджених випадків мавпячої віспи у Британії, Іспанії та Португалії

    Вже у 12 країнах світу зареєстровано 92 підтверджені випадки та 28 імовірних випадків мавпячої віспи. Ці держави не є ендемічними для вірусу, що викликає занепокоєння у фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я.

    Найбільше підтверджених випадків – у Британії, Іспанії та Португалії. Багато з поточних випадків зафіксували у клініках сексуального здоров'я.

    На тлі зростання кількості випадків мавпячої віспи ВООЗ розширює епіднагляд у країнах, де це захворювання зазвичай не трапляється, і очікує виявити ще більше випадків.

    Нагадаємо, що вперше хворобу виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах. Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.

    20 травня ВООЗ скликала екстрену нараду, щоб обговорити ситуацію.

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    Теги: США хвороби ВООЗ #stoprussia
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    Мавпяча віспа шириться світом: у яких країнах найбільше випадків