Мавпяча віспа шириться світом: у яких країнах найбільше випадків

Вперше мавпячу віспу виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії

На сьогодні найбільше підтверджених випадків мавпячої віспи у Британії, Іспанії та Португалії

Вже у 12 країнах світу зареєстровано 92 підтверджені випадки та 28 імовірних випадків мавпячої віспи. Ці держави не є ендемічними для вірусу, що викликає занепокоєння у фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Найбільше підтверджених випадків – у Британії, Іспанії та Португалії. Багато з поточних випадків зафіксували у клініках сексуального здоров'я.

На тлі зростання кількості випадків мавпячої віспи ВООЗ розширює епіднагляд у країнах, де це захворювання зазвичай не трапляється, і очікує виявити ще більше випадків.

Нагадаємо, що вперше хворобу виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах. Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.

20 травня ВООЗ скликала екстрену нараду, щоб обговорити ситуацію.