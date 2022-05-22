Мавпяча віспа: МОЗ пояснило, як уберегтися від зараження

В Україні випадків захворювання на такий різновид віспи не зафіксовано

Міністерство охорони здоров’я України отримало багато запитань щодо вірусу мавпячої віспи – віспоподібного захворювання, яке спричинюють віруси родини поксвірусів.

Відповіді на найпоширеніші запитання щодо цього захворювання МОЗ зібрало в інфоргафіці та поширило її у своєму Telegram-каналі. Зокрема, фахівці пояснили, як передається недуга, які ознаки та симптоми має, а також яка профілактика і діагностування віспи мавп.

«Не варто панікувати. В Україні випадків захворювання на такий різновид віспи не зафіксовано», – запевнило МОЗ.

Нагадаємо, вже у 12 країнах світу зареєстровано 92 підтверджені випадки та 28 імовірних випадків мавпячої віспи. Ці держави не є ендемічними для вірусу, що викликає занепокоєння у фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Найбільше підтверджених випадків – у Британії, Іспанії та Португалії. Багато з поточних випадків зафіксували у клініках сексуального здоров'я.

Уперше хворобу виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах. Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.

20 травня ВООЗ скликала екстрену нараду, щоб обговорити ситуацію.







