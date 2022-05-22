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    Мавпяча віспа: МОЗ пояснило, як уберегтися від зараження

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    Аби діагностувати віспу мавп, потрібне ПЛР-тестування - Мавпяча віспа: МОЗ пояснило, як уберегтися від зараження
    Аби діагностувати віспу мавп, потрібне ПЛР-тестування
    фото з відкритих джерел

    В Україні випадків захворювання на такий різновид віспи не зафіксовано

    Міністерство охорони здоров’я України отримало багато запитань щодо вірусу мавпячої віспи – віспоподібного захворювання, яке спричинюють віруси родини поксвірусів.

    Відповіді на найпоширеніші запитання щодо цього захворювання МОЗ зібрало в інфоргафіці та поширило її у своєму Telegram-каналі. Зокрема, фахівці пояснили, як передається недуга, які ознаки та симптоми має, а також яка профілактика і діагностування віспи мавп.

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    Мавпяча віспа: МОЗ пояснило, як уберегтися від зараження
    Мавпяча віспа: МОЗ пояснило, як уберегтися від зараження
    Мавпяча віспа: МОЗ пояснило, як уберегтися від зараження
    Мавпяча віспа: МОЗ пояснило, як уберегтися від зараження
    Мавпяча віспа: МОЗ пояснило, як уберегтися від зараження
    Мавпяча віспа: МОЗ пояснило, як уберегтися від зараження
    Мавпяча віспа: МОЗ пояснило, як уберегтися від зараження

    «Не варто панікувати. В Україні випадків захворювання на такий різновид віспи не зафіксовано», – запевнило МОЗ.

    Нагадаємо, вже у 12 країнах світу зареєстровано 92 підтверджені випадки та 28 імовірних випадків мавпячої віспи. Ці держави не є ендемічними для вірусу, що викликає занепокоєння у фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я.

    Найбільше підтверджених випадків – у Британії, Іспанії та Португалії. Багато з поточних випадків зафіксували у клініках сексуального здоров'я.

    Уперше хворобу виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах. Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.

    20 травня ВООЗ скликала екстрену нараду, щоб обговорити ситуацію.

    Читайте також: Чи буде нова пандемія? Все, що відомо про віспу мавп



    Теги: США війна Україна окупація ВООЗ #stoprussia
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    Мавпяча віспа: МОЗ пояснило, як уберегтися від зараження