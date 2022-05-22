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    Румунія планує запастися кількома сотнями доз вакцин проти віспи мавп

    Міністр охорони здоровʼя Румунії Александру Рафіла зазначив, що це має стати &laquo;безпековим запасом&raquo; - Румунія планує запастися кількома сотнями доз вакцин проти віспи мавп

    Міністр охорони здоровʼя Румунії Александру Рафіла зазначив, що це має стати «безпековим запасом»

    Фото: INQUAM Photos/Bogdan Danescu

    Поки у країні немає жодного випадку захворювання на цю хворобу

    Попри те, що у Румунії не підтвердився жоден випадок віспи мавп, країна закупить кілька сотень доз вакцини проти цього захворювання, передає Digi24.

    Румунські ЗМІ повідомляють, що загалом закупівля вакцин планується по всій Європі й Румунія також планує закупити кілька сотень доз. Як зазначив міністр охорони здоровʼя Румунії Александру Рафіла, це має стати «безпековим запасом».

    Наразі у Румунії, за даними Міністерства охорони здоровʼя, не зареєстровано жодного випадку віспи мавп. Водночас у середу португальські чиновники повідомили про п'ять випадків віспи мавп. Вірусна інфекція також була виявлена в Іспанії, Великобританії, а згодом і в Німеччині.

    Нагадаємо, що вперше хворобу виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах. Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.

    20 травня ВООЗ скликала екстрену нараду, щоб обговорити ситуацію.

    Теги: Румунія вакцинація
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    Румунія планує запастися кількома сотнями доз вакцин проти віспи мавп