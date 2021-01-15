Британський штам Covid-19 не такий страшний, як лякають – інфекціоніст

Немає доказів, що новий штам коронавірусу збільшує або зменшує тяжкість захворювання

Нещодавно світ сколихнула новина про новий штам коронавірусу, який виявили в Британії. Чи є він настільки загрозливим, як повідомляють, розповідається в програмі «Covid-19. Без брехні» на телеканалі «Київ».

Головний медичний радник уряду Великобританії повідомив ВООЗ, що цей штам вірусу може поширюватися швидше і бути більш небезпечним, не реагувати на вакцину або будуть потрібні нові тести.

В свою чергу експерт Юрій Кисильов з Oslo Metropolitan University пише: «Новий британський варіант SARS-CoV-2 дійсно відрізняється від домінуючого сьогодні в Європі, але ніхто поки не довів його велику заразність: цифра +70% заснована лише на математичному моделюванні. Даних щодо його більшої вірулентності (тобто ступеня хвороботворності) теж немає».

Насправді наразі офіційних публікацій медиків та дослідників щодо нового штаму вкрай мало. Британський медичний журнал The BMJ пише: «Мутації очікуються і є природною частиною еволюції. Вже виникло багато тисяч змін. І переважна більшість з них не впливає на вірус». А Лабораторія громадської охорони здоров’я Англії працює над пошуком доказів того, що новий варіант збільшує або зменшує тяжкість захворювання. За словами старшої радниці Управління громадського здоров’я Великої Британії С’юзан Гопкінс, на сьогодні немає доказів, що новий штам викликає більш тяжкий перебіг хвороби.

Тим часом почали поширюватися плітки, що вакцина від коронавірусу може не спрацювати. Але британські експерти стверджують, що вакцина зможе виробити антитіла до подібних змін. Згодом, після появи ще нових мутацій, може знадобитися зміна вакцини. Так, наприклад, відбувається з сезонним грипом. Але SARS-CoV-2 не мутує так швидко, і вакцини, запевняють спеціалісти, спрацюють і проти нових шрамів.

«Між заразністю і вірулентністю є істотна різниця. Нас цікавить більше вірулентність. Це можливість викликати тяжкі або критичні форми захворювання. А за цим штамом таких властивостей не виявлено», - розповіла в програмі на телеканалі «Київ» лікар-інфекціоніст, професор Оксана Виговська.

Також вона вважає, що людині, яка перехворіла і має імунітет (про це може показати аналіз, чи є на високому рівні антитіла), не потрібно робити щеплення, адже це зайве навантаження на імунну систему.

Як повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, в Україні британський штам коронавірусу поки не виявлено.

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