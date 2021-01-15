  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні ковідом почали частіше хворіти діти

    • Розсилка
    Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 62 333&nbsp;дитини - В Україні ковідом почали частіше хворіти діти
    Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 62 333 дитини
    Фото: Freepik

    Діти почали хворіти з симптомами та з таким перебігом хвороби, який потребує госпіталізації

    В Україні збільшилася кількість заражень коронавірусом серед дітей. Всього за час пандемії в країні ковід підтвердили у 62 333 дітей.

    Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    За його словами, в листопаді показник захворюваності серед дітей становив 3,1% від загальної кількості хворих. У грудні відсоток дітей хворих ковідом виріс до 5,9% від загальної кількості.

    «Ця тенденція спостерігається у всьому світі. Ковід став частіше радувати наших дітей. Діти частіше хворіти з проявами симптомів. На початку епідемії діти хворіли без симптомів. Зараз вже з симптомами, в тому числі і з госпіталізаціями», - заявив Степанов.

    Міністр зазначив, що у разі, якщо діти зараз вийдуть на навчання в школах, це призведе до зростання інфікування.

    «Більшість заражень дітей відбувається без симптомів. Тому виявлення інфікованих і не допущення їх в колективи буде просто неможливо на даному етапі. Якщо у дітей з'являються прояви хвороби - це значить напередодні протягом трьох днів поспіль вона заражала і учнів, і вчителів», - додав Степанов.

    Він заявив, що діти повинні будуть до закінчення жорсткого карантину, до 25 січня, навчатися дистанційно.

    В Україні за минулу добу 14 січня виявлено 8 199 нових хворих на ковід. Зокрема, захворіли 236 дітей та 315 медпрацівників.

    Зазначимо, що добова кількість хворих стрімко збільшується вже п'ятий день поспіль. Так, протягом 13 січня в Україні було виявлено 7 925 нових хворих на коронавірус. Це маже на півтори тисячі більше, ніж днем раніше, коли було зафіксовано 6 409 нових випадків захворювання. А ще днем раніше у МОЗ повідомили про 5 116 нових хворих. Перед цим, за добу 10 січня в Україні було виявлено 4 288 хворих і це був найнижчий показник за кілька місяців пандемії.

     Читайте також: 

     

    Теги: міністр діти навчання Максим Степанов хвороби вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies