В Україні ковідом почали частіше хворіти діти

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 62 333 дитини

Діти почали хворіти з симптомами та з таким перебігом хвороби, який потребує госпіталізації

В Україні збільшилася кількість заражень коронавірусом серед дітей. Всього за час пандемії в країні ковід підтвердили у 62 333 дітей.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, в листопаді показник захворюваності серед дітей становив 3,1% від загальної кількості хворих. У грудні відсоток дітей хворих ковідом виріс до 5,9% від загальної кількості.

«Ця тенденція спостерігається у всьому світі. Ковід став частіше радувати наших дітей. Діти частіше хворіти з проявами симптомів. На початку епідемії діти хворіли без симптомів. Зараз вже з симптомами, в тому числі і з госпіталізаціями», - заявив Степанов.

Міністр зазначив, що у разі, якщо діти зараз вийдуть на навчання в школах, це призведе до зростання інфікування.

«Більшість заражень дітей відбувається без симптомів. Тому виявлення інфікованих і не допущення їх в колективи буде просто неможливо на даному етапі. Якщо у дітей з'являються прояви хвороби - це значить напередодні протягом трьох днів поспіль вона заражала і учнів, і вчителів», - додав Степанов.

Він заявив, що діти повинні будуть до закінчення жорсткого карантину, до 25 січня, навчатися дистанційно.

В Україні за минулу добу 14 січня виявлено 8 199 нових хворих на ковід. Зокрема, захворіли 236 дітей та 315 медпрацівників.

Зазначимо, що добова кількість хворих стрімко збільшується вже п'ятий день поспіль. Так, протягом 13 січня в Україні було виявлено 7 925 нових хворих на коронавірус. Це маже на півтори тисячі більше, ніж днем раніше, коли було зафіксовано 6 409 нових випадків захворювання. А ще днем раніше у МОЗ повідомили про 5 116 нових хворих. Перед цим, за добу 10 січня в Україні було виявлено 4 288 хворих і це був найнижчий показник за кілька місяців пандемії.

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