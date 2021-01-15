Микола Габрикевич: У нас циркулює кілька штамів коронавірусу. Це підтвердила лабораторія ВООЗ

Виконувач обов'язків головного державного санітарного лікаря Хмельниччини: Люди хворіють вдома, не поспішають здавати тести.

З початку 2021 року в Україні офіційні цифри щодо розповсюдження хвороби Covid-19 завмерли. Нині вони на рівні жовтня - початку листопада минулого року. За даними Міністерства охорони здоров’я, у січні кількість нових виявлених хворих коливається від 4 до майже 9 тисяч осіб за добу. При цьому достатньо високим залишається показник шпиталізації – щоденно до лікарень потрапляє близько 2,5 тисяч «ковідних» хворих. Тобто фактично половина від виявлених опиняються в лікарні. А це говорить лише про одне, люди тестуються лише, коли їхній стан вже не є легким…

Разом з тим ситуація з тестуванням українців доволі неоднозначна. З кінця минулого року воно скорочується і в січні ледь доходить до 55 тисяч за добу.

В інтерв'ю «Главкому» керівник державної установи «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Микола Габрикевич зазначив: можна говорити про певну стабілізацію захворюваності. Однак радіти нема чому. Зокрема, на Хмельниччині нині 30-50% зроблених ПЛР-тестів дають позитивний результат. Це вкрай тривожний показник. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, він мав би бути 5%.

«Усі карантинні обмеження дають хороший результат»

В Україні вже тиждень триває посилений карантин. Як ви ставитеся до нього і чи є він виправданим з огляду на ситуацію?

Позитивно ставлюся. Взагалі всі карантинні обмеження і заборони, що діяли в України, починаючи з березня 2020 року, дали хороший результат і відтермінували підйом захворюваності на Covid-19. Перші випадки коронавірусу на Хмельниччині були завезені з інших країн. Сам сплеск коронавірусної хвороби в області припав на серпень та осінь 2020 року.

Нинішні посилені карантинні заходи направлені на стримування росту захворюваності та розірвання ланцюга передачі вірусу через скупчення людей. Попри це вже сьогодні багато людей інфіковані коронавірусом і поки що сидять вдома та самостійно лікуються. Вони не поспішають здавати тести.

Заражаються ті, хто ще не хворів на Covid-19, чи є повторні випадки?

Важко сказати. У нашій області ми не реєстрували таких випадків. Наразі у Хмельницькій області циркулює кілька штамів коронавірусу, які походять з Італії та Іспанії. Це підтвердила референс-лабораторія Всесвітньої організації охорони здоров’я, куди були доставлені зразки клінічних матеріалів також з нашої області.

За відомостями Хмельницької облдержадміністрації, на 11.00 15 січня в Хмельницькій області зареєстровано 42016 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 1480 - діти, 3274 - медпрацівники.

На лікуванні перебуває 4070 осіб: 586 лікується стаціонарно, 3484 - амбулаторно. З них 117 - діти, 231 - медпрацівники. Завантаженість ліжкомісць у закладах, що надають допомогу хворим з Covid-19, по області складає 33,68% (586 хворих, 234 підозри).

Всього в області за час епідемії одужало 37218 осіб (88,6% від підтверджених випадків), з них 1363 - діти, 3030 - медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через Covid-19 в області - 728.

Що відбувається з тестуванням? Адже при загальній потужності обласного лабораторного центру у близько 2 тис. тестів методом ПЛР за добу фактично робиться до 1 тис. тестувань.

Кількість тестувань зменшилася. Водночас на рівні профільного міністерства розширили перелік тих, хто може скористатися безкоштовним ПЛР-тестом. Зокрема, якщо людина захворіла на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ), вона повинна звернутись до свого сімейного лікаря і у визначеному пункті в неї відберуть біопробу. Далі цей матеріал доставляють у нашу вірусологічну лабораторію, де буде безкоштовно проведено ПЛР-тест на коронавірус. На 11 січня в області на ГРВІ захворіли 8379 осіб з них 44 – шпиталізовано. Між іншим, 231 хворий на грип і ГРВІ здав ПЛР-тест на «ковід». Із них у 110 - підтвердився позитивний результат.

Дані тестування методом ПЛР на Хмельниччині у розрізі чотирьох лабораторій. Цифри взяті з аналітичних дашбордів МОЗ





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Щодо проведення ПЛР-тестувань. Справа втім, що ця робота залежить від ланки лікарів, котрі працюють на рівні первинної медико-санітарної допомоги. Виходить, що протягом суботи, неділі та понеділка кількість біоматеріалу на дослідження є меншою. Все залежить від інтенсивності роботи первинної ланки. Здебільшого, наплив біоматеріалів припадає на вівторок-п’ятницю. Тому, середньодобова кількість тестувань, враховуючи святкові дні, зменшилась від 800 до 450.

«Кількість позитивних ПЛР-тестів є високою –30-50% від усіх досліджень»

Особисто для вас падіння тестувань означає зменшення захворюваності на Covid-19?

Можемо говорити про певну стабілізацію. У медзакладах області дещо зменшилася завантаженість «ковідних» ліжок. Щоправда, кількість хворих, у яких хвороба проходить у середній та важкій формах, залишається досить високою. Та й сама кількість виявлених позитивних ПЛР-тестів є високою – приблизно 30-50% від усіх досліджень за добу.

Ще одне цікаве спостереження. На Хмельниччині, починаючи з 26 листопада 2020 року, кількість «ковідних» хворих, котрі перебували на амбулаторному лікуванні, зменшилася втричі. Тобто був період, коли щоденно фіксувалося близько 1000-1300 осіб, які одужали. Разом з тим, одужало трохи більше 200 хворих з Covid-19, які лежали в цей час у стаціонарах. Чим пояснюється така диспропорція?

Це пов’язано із тим, що амбулаторне лікування проходять хворі із легкою формою захворювань, середня тривалість лікування яких складає 10-12 днів, а хворі із середньою та важкою формами перебігу хвороби знаходяться в стаціонарі по 20-30 днів, а іноді й довше.

На початку року пресслужба Хмельницької ОДА повідомила, що у результаті звірки даних щодо смертності від Covid-19 між даними обласного департаменту охорони здоров’я та обласного оперативного штабу виявлено окремі невідповідності в розрізі районів та міст. Таким чином, на Хмельниччині кількість летальних випадків від коронавірусної хвороби зменшилася на 20 – до 684 на 1 січня 2021 року. Чому так відбулося?

Вплинув людський фактор. Пояснення цьому просте: 20 людей помилково занесли до «ковід»-статистики. Вони померли від інших хвороб. Це посмертно підтвердили повторні лабораторні дослідження.

Віталій Тараненко, «Главком»