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    Шмигаль обіцяє ковід-вакцину усім охочим

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    Прем'єр каже, що протягом року вакцина буде доступна всім українцям - Шмигаль обіцяє ковід-вакцину усім охочим
    Прем'єр каже, що протягом року вакцина буде доступна всім українцям
    Фото: pravda.com.ua

    Глава уряду запевняє, що уряд домовився про закупівлю мільйонів доз вакцин

    Україна підписала контакти на постачання мільйони доз вакцин від коронавірусу, що дозволить до кінця року вакцинувати всіх охочих. Про це в п'ятницю, 15 січня, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі 1+1.

    «Україна фактично на сьогодні підписала контракти на дуже багато... це мільйони доз вакцин, яких буде достатньо, щоб вакцинувати всіх охочих в цьому році», - заявив Шмигаль.

    Він також зазначив, що найближчим часом Україна отримає понад 8 млн доз вакцин в рамках програми COVAX.

    Вже відомо, що українці будуть отримувати «паспорти вакцинації» від Covid-19. Очільник МОЗ обіцяє, що вакцинація українців від коронавірусу почнеться в першому кварталі цього року. Глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

    Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

    Разом з тим на початку січня в Україні виник скандал через чутки про таємне щеплення можновладців. Стало відомо, що українські багатії таємно вакцинуються. Блогер оприлюднив інформацію про ціни й місце6 січня у столичній клініці підтвердили вакцинацію від коронавірусу віп-клієнтів. Зокрема, співробітниця клініки запевнила, що від клієнтів, які отримали щеплення, скарг не надходило, а вакцинованих було вже «дуже багато». 15 січня стало відомо, що в Ізраїлі правоохоронці проводять розслідування про можливе незаконне постачання вакцини від коронавірусу в Україну. 

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    Теги: Україна щеплення вакцинація ліки уряд Денис Шмигаль коронавірус
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