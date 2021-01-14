Британський штам коронавірусу в Україні поки не зустрічався – Ляшко

Наразі ми відправляємо до лабораторії ВООЗ 200 нових ізолятів вірусу, – головний санлікар України

В Україні британський штам коронавірусу поки не виявлено. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Ляшко зазначив, що нова партія проб відправлена до лабораторії ВООЗ.

«Ми вивчаємо це питання. Це питання має підтвердити або спростувати ВООЗ. Наразі ми відправляємо до лабораторії ВООЗ, яка перебуває у клініці «Шаріте» у Німеччині, 200 нових ізолятів вірусу. На сьогодні цього штаму в Україні не виявлено», ─ сказав він.

Ляшко наголосив, що мутація вірусу, зокрема, може вплинути на реалізацію запланованих карантинних заходів.

«Візьмемо приклад Велику Британію, яка пішла на карантин ще до того, як ми пішли на карантин вихідного дня. Вони планували відкритися 2 грудня, щоб відсвяткувати новорічні та Різдвяні свята, які у них розпочинаються 25 грудня, і відсвяткувати без карантину, але вони розглядали можливість другого повторного локдауну. Як показала потім практика, вони вийшли з карантину без зниження захворюваності. Причиною була поява нового штаму коронавірусу, який легше передається від людини до людини, це призвело до спалаху», ─ пояснив він.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 13 січня, було виявлено 7 925 нових хворих на коронавірус. Померло від ускладнень хвороби 162 людини. Одужало вчора 10 192 пацієнти. Здійснено тестувань за добу – 54 265 (зокрема методом ПЛР – 33 349, методом ІФА – 20 916). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 138 764 особи; одужало – 837 063 особи; летальних випадків – 20 376; проведено ПЛР-тестувань – 5 874 851.