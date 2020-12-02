Covid-19. Чому у хворих так сильно болить голова

Найпоширеніший шлях, яким новий коронавірус потрапляє в мозок, є ніс

Восени по Україні прокотилася хвиля самогубств людей із підтвердженим коронавірусом. Як писав «Главком», 21 і 22 вересня в Київській міській клінічній лікарні №4 з другого поверху вистрибнули двоє чоловіків. 19 жовтня з вікна четвертого поверху інфекційного відділення Олександрівської лікарні викинулася 60-річна жінка. 20 жовтня з вікна четвертого поверху міської клінічної лікарні №8, розташованої в Оболонському районі столиці, вистрибнув 68-річний чоловік. 1 листопада жінка, яка менш ніж тиждень тому народила дитину, вистрибнула з вікна бердянської лікарні. Раніше в неї виявили коронавірус.

Такі випадки фіксувалися не лише в Україні. У липні в одній з лікарень Молдови медперсонал знайшов тіло 48-річної пацієнтки з діагнозом Covid-19 – задушила себе душовим шлангом у ванній лікарняної палати. 29 жовтня стало відомо про смерть пацієнта із коронавірусом, який напередодні випав з вікна міської лікарні №15 у Волгограді (РФ).

В інтерв’ю «Главкому» голова Асоціації психіатрів України Семен Глузман однією з можливих причин самогубств може бути безпосередній вплив вірусу на мозок людини. Цей вплив наразі мало вивчений, однак науковці наполегливо досліджують цю тему. 27 жовтня американський біолог, професор молекулярної біології і генетики людини в Каліфорнійському університеті Джеймс Лейк опублікував результати дослідження (проведеного у квітні цього року) щодо впливу коронавірусів на психіку людей. Аналіз показав, що пацієнти на гострій стадії хвороби виявляли делірій (патологічний стан свідомості людини, що характеризується зниженням здатності зосередити увагу, порушеним сприйняттям і мисленням), депресивний настрій, тривожність та/чи втому.

Німецькі вчені продовжили копати тему коронавірусу і його впливу на мозок.

У мозок через ніс

Відомо, що вірус, який викликає Covid-19, є у більшій мірі респіраторним вірусом. Водночас на сьогодні є чимало даних про те, що SARS-CoV-2 вражає різні органи і системи. Більше третини пацієнтів з Covid-19 повідомляють про неврологічні симптоми: головний біль, запаморочення, втрата запаху та смаку, а у деяких пацієнтів ускладненнями були інсульти, інформує CTVnews.

У журналі Nature Neuroscience 30 листопада було опубліковано дослідження німецьких вчених, які вивчали зразки тканин 33 пацієнтів, які померли після зараження Covid-19. Науковці стверджують, що раніше ніхто не вивчав шляхи проникнення вірусу в мозок.

Для того, щоб простежити, як вірус потрапив до стовбура головного мозку, науковці вивчили численні ділянки черепа, які з'єднують очі, рот і ніс зі стовбуром мозку. Дослідники спеціально шукали не тільки генетичний матеріал SARS-CoV-2, а й білок, що міститься на поверхні вірусу. Найбільше вірусне навантаження вони виявили в нюховій слизовій - верхній ділянці носової порожнини.

Зображення з електронного мікроскопа показує зріз миготливої клітини в нюховій слизовій. Велика кількість частинок SARS-CoV-2 (червоних) знаходиться як усередині клітини, так і в клітинних процесах

«За допомогою електронного мікроскопу дослідники продемонстрували зображення інтактних частинок коронавірусу в межах нюхової слизової», - зазначають дослідники.

Науковці стверджують, що нині існує сім типів коронавірусу, і з них, як мінімум два ендемічні штами проникають і зберігаються в Центральній нервовій системі. «Крім того, раніше був описаний нейроінвазивний потенціал SARS-CoV (збудник важкого гострого респіраторного синдрому, перший випадок захворювання яким був зареєстрований в 2002 році) та MERS-CoV (збудник Близькосхідного респіраторного синдрому спалах якого стався у 2015 році), які еволюційно тісно пов'язані з SARS-CoV-2. Відомо, що SARS-CoV та SARS-CoV-2 потрапляють у клітини господаря людини за допомогою однакового механізму», - йдеться у дослідженні.

Доктор Френк Хеппнер, директор департаменту невропатології в Charitie - Universitätsmedizin Berlin, заявив у своєму випуску, що дані «підтверджують думку, що SARS-CoV-2 може використовувати нюхову слизову як вхідний порт в мозок».

Ще одне пояснення проблем з диханням

«SARS-CoV-2 може потрапити в нервову систему крізь нервово-слизову розділову межу нюхової слизової. Згодом SARS-CoV-2, як видається, через нюховий нерв проникає у різні нейроанатомічні ділянки, включаючи первинний дихальний та серцево-судинний контрольний центр у довгастому мозку», - йдеться у висновках дослідження.

Науковці вважають, що вірус подорожує нервовими клітинами, щоб дістатись мозку, однак повністю «маршрут» такого руху достеменно невідомий – вірус може пересуватись не лише через нервові клітини, а й через судини. «Часточки вірусу також були знайдені в стінках судин головного мозку», - уточнила у звіті доктор Хелена Бредбанч, колега Хеппнера з департаменту невропатології.

Втрата смаку та запаху, яку відчувають багато пацієнтів з Covid-19, імовірно, обумовлена наявністю РНК вірусу в нюховій слизовій, кажуть дослідники. Науковці підкреслюють, що потрапляння коронавірусу до мозку може викликати важкі наслідки: приміром, якщо він опиняється в областях мозку, які контролюють життєво важливі функції - такі як дихання.

«Не можна виключати, що у пацієнтів з важким перебігом Covid-19 присутність вірусу в цих областях мозку посилює вплив на дихальну функцію, а отже, поглибить проблеми з диханням через запалення легенів SARS-CoV-2», - сказав Хеппнер.

Питання про ніс та Covid-19 піднімають і інші дослідники. У статті, опублікованій 1 грудня у журналі Frontiers in Immunology, автори теоретизують, що вивчення імунітету слизової може пролити більше світла на те, чому деякі люди переносять коронавірус у безсимптомній формі.

«Це може бути пов'язано з ранніми імунними реакціями слизової, які успішно стримують та усувають інфекцію до того, як вона стає серйозною», - зазначає висуває свою теорію автор дослідження, професор Школи медичних та біомедичних наук Джейкобса з Університету Буффало Майкл Рассел.

Наталія Сокирчук, «Главком»