  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Наїзд авто на людей у Німеччині: кількість жертв зросла до чотирьох, серед них дитина

    • Розсилка
    Правоохоронці пізніше повідомили про арешт 51-річного чоловіка (водія автівки, яка виїхала на пішохідну частину) та конфіскацію транспортного засобу - Наїзд авто на людей у Німеччині: кількість жертв зросла до чотирьох, серед них дитина
    Правоохоронці пізніше повідомили про арешт 51-річного чоловіка (водія автівки, яка виїхала на пішохідну частину) та конфіскацію транспортного засобу

    Бургомістр Тріра Вольфрам Лейбе підтвердив загибель маленької дівчинки

    У місті Трір, розташованому в землі Рейнланд-Пфальц на заході Німеччини, автівка наїхала на людей у пішохідній зоні. Наразі повідомляється про чотирьох загиблих, серед них ─ дитина.  Про це повідомляє focus.de.

    Поліція підтвердила, що серед жертв є дитина, але про її вік нічого не відомо.

    За словами очевидців, під час наїзду позашляховика на людей на головному ринку на кілька метрів відлетіла дитяча коляска.

    «Люди кричали і в паніці намагалися сховатися в магазинах», ─ йдеться у повідомленні.

    Бургомістр Тріра Вольфрам Лейбе підтвердив загибель маленької дівчинки.

    «Це було просто жахливо», ─ заявив він.

    Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, у німецькому місті Трірі авто наїхало на людей у пішохідній зоні, спочатку повідомлялося про двох загиблих.

    Правоохоронці пізніше повідомили про арешт 51-річного чоловіка (водія автівки, яка виїхала на пішохідну частину) та конфіскацію транспортного засобу. За даними поліції, водій мешкає в районі Трір-Саарбург, адміністративним центром якого і є Трір.

    Поліція Тріра також просить людей по можливості уникати центру міста, а також не поширювати фото й відео з місця події. Обставини аварії правоохоронці поки з'ясовують.

    За словами мера Тріра Вольфрам Ляйбе, внаслідок наїзду поранення отримали 15 людей, деякі з них перебувають у важкому стані, передає SWR.

    Теги: ДТП Німеччина арешт смерть водій автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies