Наїзд авто на людей у Німеччині: кількість жертв зросла до чотирьох, серед них дитина
Бургомістр Тріра Вольфрам Лейбе підтвердив загибель маленької дівчинки
У місті Трір, розташованому в землі Рейнланд-Пфальц на заході Німеччини, автівка наїхала на людей у пішохідній зоні. Наразі повідомляється про чотирьох загиблих, серед них ─ дитина. Про це повідомляє focus.de.
Поліція підтвердила, що серед жертв є дитина, але про її вік нічого не відомо.
За словами очевидців, під час наїзду позашляховика на людей на головному ринку на кілька метрів відлетіла дитяча коляска.
«Люди кричали і в паніці намагалися сховатися в магазинах», ─ йдеться у повідомленні.
Бургомістр Тріра Вольфрам Лейбе підтвердив загибель маленької дівчинки.
«Це було просто жахливо», ─ заявив він.
Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, у німецькому місті Трірі авто наїхало на людей у пішохідній зоні, спочатку повідомлялося про двох загиблих.
Правоохоронці пізніше повідомили про арешт 51-річного чоловіка (водія автівки, яка виїхала на пішохідну частину) та конфіскацію транспортного засобу. За даними поліції, водій мешкає в районі Трір-Саарбург, адміністративним центром якого і є Трір.
Поліція Тріра також просить людей по можливості уникати центру міста, а також не поширювати фото й відео з місця події. Обставини аварії правоохоронці поки з'ясовують.
За словами мера Тріра Вольфрам Ляйбе, внаслідок наїзду поранення отримали 15 людей, деякі з них перебувають у важкому стані, передає SWR.