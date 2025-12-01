Оновлено календар профілактичних безоплатних щеплень. Яких змін очікувати

З початку 2026 року планується введення однократної вакцинації проти ВПЛ для дівчат віком 12-13 років

Однією зі змін щеплень є перехід на інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ)

1 січня 2026 року очікується оновлення Календаря профілактичних щеплень. Ці щеплення охоплюють вакцини проти 11 інфекційних. Про зміни повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ), інформує «Главком».

Повідомляється, що з початку 2026 року планується введення однократної безоплатної вакцинації проти ВПЛ (вірусу папіломи людини) для дівчат віком 12-13 років. Також в МОЗ зазначили список низки вірусів, від яких українці зможуть вакцинуватися у наступному році. Йдеться про такі інфекційні захворювання, як туберкульоз, гепатит В, кір, паротит, краснуха, поліомієліт, дифтерія, правець, кашлюк, ХІБ-інфекція.

Крім цього, зазначено зміни у схемі вакцинації проти вірусного гепатиту В. Тепер щеплення проводитимуть у 2-4-6-18 місяців. «Ця зміна дозволяє використовувати сучасні комбіновані вакцини (АКДП+ІПВ+Hib+ВГВ), а отже зменшується загальна кількість ін’єкцій для дитини та кількість візитів до медзакладу», – зазначається у повідомленні.

Також передбачені щеплення у один та чотири роки від кору, епідемічного паротиту та краснуху (КПК). «Ця схема гарантує надійний захист дітей у більш ранньому віці та відповідає європейському досвіду й міжнародним рекомендаціям», – йдеться у заяву МОЗ.

Ще передбачені п’ять щеплень у два, чотири, шість та 18 місяців й шість років від поліомієліту, повідомили у міністерстві: «Для профілактики поліомієліту для всіх доз, що вводяться, буде застосовуватися лише інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ)».

МОЗ оновило Календар профілактичних щеплень фото: Міністерство охорони здоров'я України

Щодо щеплення від туберкульозу (БЦЖ), то його треба зробити через 24 години після народження або до 18 років, за умови якщо щеплення не зробили у пологовому відділенні. До того ж дітям до семи років проводити туберкулінову шкірну пробу (проба Манту) не треба, якщо вони не контактували з людиною, яка хворіє на туберкульоз.

Щеплення від кашлюку, дифтерії та правцю роблять чотири рази у два місяці, у чотири, шість та 18 місяців, та два щеплення проти дифтерії та правця у шість та 16 років «з подальшою ревакцинацією у дорослому віці кожні десять років». «Хіб-інфекція – чотири щеплення у 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців та 18 місяців», – додали у МОЗ.

У МОЗ зауважили, що зазначені зміни стосуються не лише дітей, але й людей, які не дотрималися Національного календаря профілактичних щеплень та пропустили дози щеплень. «Немає потреби розпочинати повний курс вакцинації з нуля, якщо була пропущена доза або інший графік щеплення. Зверніться до лікаря первинної медичної допомоги, який розробить персоналізовану схему вакцинації», – зауважили в міністерстві.

Раніше «Главком» розповідав про спалах гепатиту А на Закарпатті. У селі Іза Закарпатської області ввечері 18 листопада місцеві жителі вийшли на протест, перекривши рух на автодорозі місцевого значення.

За словами учасників акції, таким чином вони висловлюють своє невдоволення карантинними обмеженнями, які запровадила комісія Техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через спалах гепатиту А у селі. Обмеження набули чинності сьогодні опівночі.