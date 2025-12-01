Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Оновлено календар профілактичних безоплатних щеплень. Яких змін очікувати

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Оновлено календар профілактичних безоплатних щеплень. Яких змін очікувати
З початку 2026 року планується введення однократної вакцинації проти ВПЛ для дівчат віком 12-13 років
фото з відкритих джерел

Однією зі змін щеплень є перехід на інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ)

1 січня 2026 року очікується оновлення Календаря профілактичних щеплень. Ці щеплення охоплюють вакцини проти 11 інфекційних. Про зміни повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ), інформує «Главком».

Повідомляється, що з початку 2026 року планується введення однократної безоплатної вакцинації проти ВПЛ (вірусу папіломи людини) для дівчат віком 12-13 років. Також в МОЗ зазначили список низки вірусів, від яких українці зможуть вакцинуватися у наступному році. Йдеться про такі інфекційні захворювання, як туберкульоз, гепатит В, кір, паротит, краснуха, поліомієліт, дифтерія, правець, кашлюк, ХІБ-інфекція.

Крім цього, зазначено зміни у схемі вакцинації проти вірусного гепатиту В. Тепер щеплення проводитимуть у 2-4-6-18 місяців. «Ця зміна дозволяє використовувати сучасні комбіновані вакцини (АКДП+ІПВ+Hib+ВГВ), а отже зменшується загальна кількість ін’єкцій для дитини та кількість візитів до медзакладу», – зазначається у повідомленні.

Також передбачені щеплення у один та чотири роки від кору, епідемічного паротиту та краснуху (КПК). «Ця схема гарантує надійний захист дітей у більш ранньому віці та відповідає європейському досвіду й міжнародним рекомендаціям», – йдеться у заяву МОЗ.

Ще передбачені п’ять щеплень у два, чотири, шість та 18 місяців й шість років від поліомієліту, повідомили у міністерстві: «Для профілактики поліомієліту для всіх доз, що вводяться, буде застосовуватися лише інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ)».

МОЗ оновило Календар профілактичних щеплень
МОЗ оновило Календар профілактичних щеплень
фото: Міністерство охорони здоров'я України

Щодо щеплення від туберкульозу (БЦЖ), то його треба зробити через 24 години після народження або до 18 років, за умови якщо щеплення не зробили у пологовому відділенні. До того ж дітям до семи років проводити туберкулінову шкірну пробу (проба Манту) не треба, якщо вони не контактували з людиною, яка хворіє на туберкульоз.

Щеплення від кашлюку, дифтерії та правцю роблять чотири рази у два місяці, у чотири, шість та 18 місяців, та два щеплення проти дифтерії та правця у шість та 16 років «з подальшою ревакцинацією у дорослому віці кожні десять років». «Хіб-інфекція – чотири щеплення у 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців та 18 місяців», – додали у МОЗ.

У МОЗ зауважили, що зазначені зміни стосуються не лише дітей, але й людей, які не дотрималися Національного календаря профілактичних щеплень та пропустили дози щеплень. «Немає потреби розпочинати повний курс вакцинації з нуля, якщо була пропущена доза або інший графік щеплення. Зверніться до лікаря первинної медичної допомоги, який розробить персоналізовану схему вакцинації», – зауважили в міністерстві.

Раніше «Главком» розповідав про спалах гепатиту А на Закарпатті. У селі Іза Закарпатської області ввечері 18 листопада місцеві жителі вийшли на протест, перекривши рух на автодорозі місцевого значення.

За словами учасників акції, таким чином вони висловлюють своє невдоволення карантинними обмеженнями, які запровадила комісія Техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через спалах гепатиту А у селі. Обмеження набули чинності сьогодні опівночі.

Читайте також:

Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я діти щеплення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МОЗ обмежує продаж знеболювального, що може викликати залежність
Кабмін обмежив обіг популярного знеболювального препарату в Україні
7 листопада, 17:01
У російських дитсадках почали створювати «музеї СВО»
У російських дитсадках почали створювати «музеї СВО»
8 листопада, 07:58
Активність Сонця з 9 по 10 листопада 2025 року
Прогноз магнітних бур на 9-10 листопада: якою буде сонячна активність
9 листопада, 07:33
Активність Сонця з 11 по 12 листопада 2025 року
Прогноз магнітних бур на 11-12 листопада: якою буде сонячна активність
11 листопада, 07:00
Старі американські лози повертаються у французькі виноградники
Франція повертає заборонені сорти винограду
12 листопада, 19:27
Активність Сонця з 17 по 18 листопада 2025 року
Прогноз магнітних бур на 17-18 листопада: якою буде сонячна активність
17 листопада, 07:15
Alyona Alyona зізналася, що задумалася про завершення кар’єри та материнство
Alyona Alyona розповіла про бажання стати мамою і можливе завершення кар’єри
10 листопада, 19:42
50 тис. грн буде одноразовим платежем
50 тис. грн за народження дитини: хто матиме право на виплати з 2026 року
6 листопада, 21:49
ЗМІ обговорюють зовнішній вигляд президента США
Трамп знову замаскував синець на руці тональним кремом
14 листопада, 07:16

Здоров'я

Оновлено календар профілактичних безоплатних щеплень. Яких змін очікувати
Оновлено календар профілактичних безоплатних щеплень. Яких змін очікувати
Прогноз магнітних бур на 1-2 грудня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 1-2 грудня: якою буде сонячна активність
У Львові вперше зафіксовано випадок гарячки Денге
У Львові вперше зафіксовано випадок гарячки Денге
Прогноз магнітних бур на 29-30 листопада: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 29-30 листопада: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 27-28 листопада: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 27-28 листопада: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 25-26 листопада: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 25-26 листопада: якою буде сонячна активність

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua