Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

МОЗ пояснив, чому в Україні не вистачає вакцин від грипу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
МОЗ пояснив, чому в Україні не вистачає вакцин від грипу
В Україні виник дефіцит вакцин від грипу: що каже МОЗ
фото з відкритих джерел

МОЗ пояснює нестачу вакцин низьким попитом серед українців і переходом виробників на новий тип препаратів

В Україні цього епідсезону спостерігається нестача вакцин від грипу, і не всі охочі змогли щепитися. У МОЗ заявили, що це пов’язано зі зниженим попитом на щеплення та переходом світових виробників на новий тип вакцини. Про це повідомив очільник відділу профілактики інфекційних захворювань та імунопрофілактики МОЗ Олександр Заіка під час брифінгу в «Медіацентрі Україна».

За його словами, вакцини від грипу не є обов'язковими та не входять до календаря профілактичних щеплень. Тому за державний кошт їх не закуповують.

«Кількість цих вакцин, які потрапляють до України, контролюються приватним ринком. [...] Я б не говорив, що їх не було зовсім. Я б сказав, що вакцин від грипу на приватному ринку було менше, ніж зазвичай», – зазначив Заіка.

Він додав, що з наступних епідсезонів світ переходитиме на тривалентні вакцини – до цього використовували чотиривалентні. Тому виробники фокусуються на постачанні препаратів з оновленим штамом. Оскільки виробництво старих обмежене, то і вакцин на ринку менше.
 
Нагадаємо, що 1 січня 2026 року очікується оновлення Календаря профілактичних щеплень. Ці щеплення охоплюють вакцини проти 11 інфекційних. Про зміни повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ), інформує «Главком».

В Україні лабораторно підтвердили другий випадок нового субваріанту коронавірусу Омікрон під назвою Nimbus (NВ.1.8.1). Перший випадок зафіксували на Вінниччині, другий – на Одещині.

Читайте також:

Теги: Україна щеплення вакцинація грип

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сер Вінстон та пан Ігор: перший для другого є взірцем державного управління
Ігор Гринів: Зараз нічого не треба підписувати. Через рік у США проміжні вибори – Трамп втратить владу
Вчора, 10:50
Пожежа на танкері Kairos у Чорному морі, 28 листопада 2025 року
Знищити «тіньовий флот». Про козир у мирних перемовинах
1 грудня, 16:46
Нідерланди посилюють оборонну підтримку України
Нідерланди виділяють Україні €250 млн на озброєння та безпілотники
1 грудня, 15:58
Вікторія Івлєва
«Голка від смерті Путіна схована в Україні». Розмова з «поганою росіянкою», яка переїхала до Києва
30 листопада, 19:00
Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Чому не треба читати «мирний» план
22 листопада, 14:41
Окупанти атакували Запоріжжя
Атака на Одесу та Запоріжжя, нові подробиці «мирного плану» США: головне за ніч
21 листопада, 05:48
Парламент Грузії вирішив ліквідувати Антикорупційне бюро
Грузія ліквідує своє НАБУ
17 листопада, 19:59
Орбан заявив, що Угорщина не надсилатиме кошти Україні через корупційний скандал
Орбан звинуватив Україну у «воєнній мафії» після скандалу в «Енергоатомі»
13 листопада, 14:40
Президент очікує, що анонсовані ініціативи стануть частиною ширшої стратегії захисту прифронтових територій
Захист від дронів: Зеленський оголосив про запуск спецпрограми для Херсона
7 листопада, 16:31

Здоров'я

МОЗ пояснив, чому в Україні не вистачає вакцин від грипу
МОЗ пояснив, чому в Україні не вистачає вакцин від грипу
Прогноз магнітних бур на 3-4 грудня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 3-4 грудня: якою буде сонячна активність
Оновлено календар профілактичних безоплатних щеплень. Яких змін очікувати
Оновлено календар профілактичних безоплатних щеплень. Яких змін очікувати
Прогноз магнітних бур на 1-2 грудня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 1-2 грудня: якою буде сонячна активність
У Львові вперше зафіксовано випадок гарячки Денге
У Львові вперше зафіксовано випадок гарячки Денге
Прогноз магнітних бур на 29-30 листопада: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 29-30 листопада: якою буде сонячна активність

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua