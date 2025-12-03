МОЗ пояснив, чому в Україні не вистачає вакцин від грипу

МОЗ пояснює нестачу вакцин низьким попитом серед українців і переходом виробників на новий тип препаратів

В Україні цього епідсезону спостерігається нестача вакцин від грипу, і не всі охочі змогли щепитися. У МОЗ заявили, що це пов’язано зі зниженим попитом на щеплення та переходом світових виробників на новий тип вакцини. Про це повідомив очільник відділу профілактики інфекційних захворювань та імунопрофілактики МОЗ Олександр Заіка під час брифінгу в «Медіацентрі Україна».

За його словами, вакцини від грипу не є обов'язковими та не входять до календаря профілактичних щеплень. Тому за державний кошт їх не закуповують.

«Кількість цих вакцин, які потрапляють до України, контролюються приватним ринком. [...] Я б не говорив, що їх не було зовсім. Я б сказав, що вакцин від грипу на приватному ринку було менше, ніж зазвичай», – зазначив Заіка.

Він додав, що з наступних епідсезонів світ переходитиме на тривалентні вакцини – до цього використовували чотиривалентні. Тому виробники фокусуються на постачанні препаратів з оновленим штамом. Оскільки виробництво старих обмежене, то і вакцин на ринку менше.



Нагадаємо, що 1 січня 2026 року очікується оновлення Календаря профілактичних щеплень. Ці щеплення охоплюють вакцини проти 11 інфекційних. Про зміни повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ), інформує «Главком».

