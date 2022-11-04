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Covid-19. МОЗ дозволив робити бустерне щеплення неповнолітнім

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Covid-19. МОЗ дозволив робити бустерне щеплення неповнолітнім
Для бустерного щеплення дітей віком від 12 років потрібно використовувати тільки мРНК-вакцину
фото ілюстративне

За час пандемії в Україні від ускладень коронавірусної хвороби померло 83 дитини

В Україні дозволили першу бустерну дозу вакцини проти Covid-19 для всіх вакцинованих дітей віком 12-17 років. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

«Бустерну дозу підліткам рекомендують через шість місяців після завершення первинного курсу вакцинації. Якщо дитина, з медичних показань, отримала додаткову дозу вакцини, то бустер вводять через три місяці після отримання додаткової дози», – йдеться в повідомленні.

Для бустерного щеплення дітей віком від 12 років потрібно використовувати тільки мРНК-вакцину, яка схвалена до використання у цій віковій групі (наразі в Україні це Comirnaty/Pfizer).

Зазначається, що за час пандемії в Україні від ускладень коронавірусної хвороби померло 83 дитини. Загалом, захворювання підтвердили у майже 390 тисяч неповнолітніх. Лише за минулий тиждень захворіли більше 1600 дітей.

У МОЗ нагадують, що для щеплення дітей 12-13 років обов’язковою є інформована згода (форма N 063-2/о) батьків або опікунів. Пацієнти віком від 14 років можуть самостійно звернутися до будь-якого пункту щеплення проти Covid-19 чи центру вакцинації, при цьому не обов’язково мати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем.

Люди віком від 18 років, які завершили первинний курс вакцинації проти Covid-19, також можуть отримати бустерні щеплення. Перший бустер – якщо пройшло понад п'ять місяців після вакцинації другою дозою дводозної вакцини або однією дозою однодозної. Другий бустер – через чотири місяці після отримання першого.

Раніше повідомлялося, що вакцина Pfizer може викликати неприємний побічний ефект у жінок. Побічним ефектом може стати рясна менструальна кровотеча. 

Теги: вакцинація коронавірус діти хвороби щеплення

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