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Вакцина Pfizer може викликати неприємний побічний ефект у жінок

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вакцина Pfizer може викликати неприємний побічний ефект у жінок
Експерти Європейське агентство з лікарських засобів досліджують вплив вакцин на жінок
фото ілюстративне

Дослідження показали, що у деяких жінок після вакцинації були сильні менструальні кровотечі

Побічним ефектом вакцини Pfizer/BioNTech проти Covid-19 у жінок може стати рясна менструальна кровотеча. Про такі результати досліджень повідомляє Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Експерти з лікарського агентства переглянули дані та дійшли висновку, що «існує принаймні розумна ймовірність того, що виникнення сильних менструальних кровотеч було спричинене цими вакцинами».

У результаті регулятор рекомендував включити рясні місячні в інформацію для використання вакцини Pfizer/BioNTech.

Однак, згідно з дослідженнями, це незначне та тимчасове явище не впливає на жіночу фертильність.

У висновку йдеться, що мРНК-вакцини не спричиняють ускладнень вагітності у майбутніх мам чи їхніх дітей і ефективно знижують ризик госпіталізації та смерті як вагітних, так і невагітних жінок.

Агентство також повторило, що всі результати наразі показують, що переваги вакцини Pfizer/BioNTech переважають ризики.

До слова, китайський регулятор схвалив вакцину від коронавірусу у вигляді субстанції, яку необхідно вдихати через рот.

Раніше повідомлялося, що в Україні почалася нова хвиля коронавірусу. Протягом 10-16 жовтня в Україні підтвердили 22 914 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 2439 – у дітей. 

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Теги: жінка коронавірус вакцинація

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