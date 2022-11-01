Ситуація з коронавірусом в Україні: МОЗ оновив статистику

За тиждень в Україні зафіксували понад 16 тис. нових випадків Covid-19

Covid-статистика протягом тижня дещо покращилася

В Україні з 24 по 30 жовтня виявили 16 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Серед підтверджених випадків інфікування 1 641 виявили у дітей та 273 – у медпрацівників.

госпіталізовано – 3 900 людей,

летальних випадків – 179,

одужало – 29 413 людей.

При цьому за весь час пандемії в Україні:

захворіло – 5 312 632 людей,

одужало – 5 155 465 осіб,

летальних випадків – 110 186,

проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 707 848.

Окрім того, 99 204 людини вакцинувались проти Covid-19 минулого тижня. З усіх проведених щеплень 8,8% становлять перші дози, 8,6% – другі дози, 68,7% – перші бустерні дози, 13,9% – другі бустерні дози.

Зазначимо, у порівнянні з даними МОЗ за попередній тиждень, фіксується певне скорочення кількості нових випадків зараження, госпіталізацій та смертей внаслідок коронавірусної хвороби. За період з 17 по 23 жовтня було зафіксовано 16 908 нових хворих, 189 летальних випадків та 4 341 госпіталізація.

Нагадаємо, раніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) повідомило, що побічним ефектом вакцини Pfizer/BioNTech проти Covid-19 у жінок може стати рясна менструальна кровотеча. Експерти з лікарського агентства переглянули дані та дійшли висновку, що «існує принаймні розумна ймовірність того, що виникнення сильних менструальних кровотеч було спричинене цими вакцинами».

Також повідомлялося, що китайський регулятор схвалив вакцину від коронавірусу у вигляді субстанції, яку необхідно вдихати через рот.