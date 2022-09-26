МОЗ оновило схеми вакцинації проти Covid-19

Інактивовану вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин

Міністерство охорони здоров’я затвердило наказ, яким оновило схеми вакцинації проти Covid-19. Про це йдеться у повідомленні у Facebook.

Основне: інактивовану вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин.

Тобто, якщо людина отримала базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna чи будь-якою іншою вакциною, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronoVac.

Ці схеми вакцинації, є безпечними та захищають від госпіталізації та ризиків смерті внаслідок коронавірусної хвороби.

Таким чином:

Дорослі люди від 18 років повинні отримати базовий курс щеплень від Covid-19 з однієї дози вакцини Janssen або двох доз вакцин ( CoronaVac чи Pfizer).

Через 5 місяців після первинного курсу всім людям від 18 років слід зробити перше бустерне щеплення.

Через 4 місяці після першого бустерного щеплення дорослим з групи ризику тяжкого перебігу Covid-19 необхідно зробити друге бустерне щеплення. Інші дорослі також можуть отримати друге бустерне щеплення.

Записатися на вакцинацію проти Covid-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.