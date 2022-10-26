Китай розробив першу у світі інгаляційну вакцину від Covid-19

Після повільного вдихання вакцини необхідно затримати дихання на п'ять секунд

Китайський регулятор схвалив вакцину від коронавірусу у вигляді субстанції, яку необхідно вдихати через рот. У Шанхаї вже почали її пропонувати громадянам. Про це повідомляє Associated Press.

Відомо, що нова вакцина є газоподібною субстанцією, яку необхідно вдихнути ротом. Її безкоштовно пропонують як «бустерну» дозу тим, хто вже проходив вакцинацію ін'єкцією раніше.

Люди вдихають вакцину зі склянки через трубочку. Після повільного вдихання вакцини необхідно затримати дихання на п'ять секунд, уся процедура триває не більше ніж 20 секунд.

«За відчуттями це як пити молочний чай. Коли я вдихнув це, воно було солодкувате», – розповів один із пацієнтів.

Раніше повідомлялося, що в Україні почалася нова хвиля коронавірусу. Протягом 10-16 жовтня в Україні підтвердили 22 914 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 2439 – у дітей.