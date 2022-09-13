Covid-19 повертається: МОЗ повідомив сумні цифри

В Україні за тиждень з Covid-19 госпіталізовано 4734 осіб

За тиждень в Україні понад 23 тис. нових підтверджених випадків коронавірусу

За період з 5 по 11 вересня в Україні зафіксовано 23 864 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них – 3706 дітей та 551 медпрацівник. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулий тиждень:

госпіталізовано – 4734 осіб;

летальних випадків – 70;

одужало – 11 824 особи.

«81 037 людей вакциновано проти Covid-19. За звітний тиждень, з усіх проведених щеплень 33,3% становлять перші дози, 8% – другі дози, 56,5% – перші бустерні дози, 2,2% – другі бустерні дози», – йдеться в повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 065 538 людей, з них дві дози отримали 15 301 624 людей, першу бустерну дозу – 2 055 326 людей, другу бустерну дозу – 18 581 людина.

«Важливо, що близько 764 тис. осіб не отримали другу дозу, а близько 13,2 млн – першу бустерну дозу», – наголошують у міністерстві.

Раніше повідомлялося, що в Україні почалася нова хвиля коронавірусу.