МОЗ підрахувало, скільки українців досі не пройшли курс щеплень від коронавірусу

Понад 13 млн людей не отримали бустерної дози вакцини від коронавірусу

В Україні базовий курс щеплення проти COVID-19 отримали 49% населення, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю виданню «Укрінформ».

«Плани з вакцинацій, які були на початку, суттєво відкориговані через повномасштабне вторгнення. Якщо раніше ми робили за день 250-300 тис. щеплень, то зараз темпи набагато менші. Ми у червні–липні робили до 250 тис. на місяць, тобто те, що раніше могли зробити за день чи за кілька. Водночас у серпні вже спостерігаємо зростання темпів вакцинації. Лише за цей місяць маємо 440 тис. проведених щеплень. Принаймні одну дозу в нас отримали майже 52% дорослого населення, базовий курс – 49,3%, перший бустер – 6,3%», – сказав Кузін.

Також, за його словами, 13,3 млн осіб не отримали першого бустера. Понад 700 тис. людей не отримали другого щеплення проти коронавірусної хвороби.

«Якщо пропустили – треба вакцинуватися все одно. Якщо людина має повний курс щеплення (дві дози базового курсу і бустерну дозу), то я радив би зробити другий бустер. Тому що на фоні осіннього підйому захворюваності, на фоні війни, на фоні безпекової невизначеності, мати ще проблеми зі здоров’ям – це дуже високі ризики», – наголосив держсанлікар.

Він додав, що в тих областях, де дозволяє безпекова ситуація, інфраструктура для проведення вакцинації проти COVID-19 збережена. Це центри, пункти вакцинації, мобільні групи.

Наразі, за словами Кузіна, Україна розірвала свої контракти на поставку вакцин із метою економії коштів державного бюджету.

Водночас той обсяг вакцин, які планувалося закупити, будуть доставляти через механізм COVAX. Заступник міністра також додав, що інколи постачання вакцини проти коронавірусу йде як гуманітарна допомога від інших країн.

Зараз в Україні використовуються три типи вакцин: Коронавак, з терміном придатності до кінця 2023 року; нова формула вакцини Пфайзер – Тріс, яка готова до використання і зберігається при значно вищій температурі, ніж попередня; однодозова вакцина Janssen.

Як зазначив Кузін, з урахуванням того, що вакцина Пфайзер, яка надається в рамках COVAX, має менший термін придатності, її постачання в Україну здійснюється невеликими партіями.

«Враховуючи це, ми не замовляємо великих обсягів вакцини, щоб не списувати її потім на території України. Тому замовлення йде невеличкими партіями по 500-600 тисяч, інколи 1 млн. Остання партія, яку ми замовляли, становить 500 тис. доз, ще ми замовили 1 млн, потім наступна партія буде також 500 тис. доз», – сказав санлікар.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні почалася нова хвиля коронавірусу.