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В Україні почалася нова хвиля коронавірусу – МОЗ

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Україні почалася нова хвиля коронавірусу – МОЗ
Для МОЗ ключовим є показник госпіталізацій через Covid-19
фото з відкритих джерел

Уже третій рік поспіль у вересні відбувається підвищення рівня захворюваності на Covid-19

В Україні почалася нова хвиля захворювання на коронавірус. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За словами Кузіна, Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) спостерігає початок зростання захворюваності, і це початок осінньої хвилі, яка є базовою. МОЗ реєструє все більші показники кількості хворих. Кузін зазначив, що наприклад, за минулий тиждень це було 9,1 тис., зараз це 11,5 тис., у яких був діагностований Covid-19 і які захворіли.

«Це очікувано, вже третій рік поспіль у вересні відбувається підвищення рівня захворюваності на Covid-19 і спадати він почне в березні-квітні, а може і на початку травня», – спрогнозував Кузін.

Головний санітарний лікар зазначив, що зараз все більше лабораторій включаються в процес діагностики, тому фіксується зростання за кількістю тестувань від тижня до тижня майже на 10-15%.

«Зараз державні лабораторії стовідсотково працюють на виявлення Covid-19, також працюють і приватні. І ми бачимо, що по рівню тестування система вже наближається до своїх звичайних темпів», – сказав Кузін.

Фахівець наголосив, що для МОЗ ключовим є показник госпіталізацій. «Якщо раніше ми фіксували в середньому менше тисячі госпіталізацій за тиждень, то за останні декілька тижнів ця цифра зростає. За позаминулий тиждень це 2,6 тис., зараз близько 3,1 тис. пацієнтів впродовж тижня госпіталізуються з діагнозом Covid-19», – розповів Кузін.

При цьому він зазначив, що ця кількість не є настільки критичною, щоб система охорони здоров’я не впоралася. «У нас є приблизні розрахункові дані по тому, яким чином буде рухатися хвиля, якихось особливостей чи негативних прогнозів ми поки що не бачимо», – зазначив він.

Раніше професор Школи громадського здоров'я університету Хайфи (Ізраїль) Манфред Грін висловив думку, що четверту дозу вакцини проти коронавірусу необхідно вводити через шість місяців після третьої дози.

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Теги: Міністерство охорони здоров'я хвороби вірус коронавірус Ігор Кузін

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