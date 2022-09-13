ВООЗ спрогнозувала коли в Україні буде пік захворюваності Covid-19

Коли в Україні очікувати осінній пік захворюваності на коронавірус

В ряді регіонів України прогнозується нестача кисню

У Всесвітній організації охорони здоров'я очікують, що осіння хвиля захворюваності на Covid-19 в Україні досягне піку в жовтні. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейесус.

«Зараз ми спостерігаємо зростання кількості випадків Covid-19 в Україні. Ми прогнозуємо, що пік передачі може прийти до початку жовтня, а лікарні можуть наблизитися до порогу своєї місткості», – підкреслив Гебрейесус.

За його словами, в ряді регіонів України прогнозується нестача кисню, оскільки основні джерела поставок знаходяться в тимчасово окупованих регіонах країни.

Нагадаємо, 4 вересня повідомлялося, що в Україні почалася нова хвиля захворювання на коронавірус. Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) спостерігає початок зростання захворюваності, і це початок осінньої хвилі, яка є базовою. МОЗ реєструє все більші показники кількості хворих.

Додамо, що в Україні базовий курс щеплення проти Covid-19 отримали 49% населення. У серпні було проведено 440 тис. щеплень.

Зараз в Україні використовуються три типи вакцин: Коронавак, з терміном придатності до кінця 2023 року; нова формула вакцини Пфайзер – Тріс, яка готова до використання і зберігається при значно вищій температурі, ніж попередня; однодозова вакцина Janssen.