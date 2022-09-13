Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

ВООЗ спрогнозувала коли в Україні буде пік захворюваності Covid-19

Альона Боженко
glavcom.ua
ВООЗ спрогнозувала коли в Україні буде пік захворюваності Covid-19
Коли в Україні очікувати осінній пік захворюваності на коронавірус
фото ілюстративне

В ряді регіонів України прогнозується нестача кисню

У Всесвітній організації охорони здоров'я очікують, що осіння хвиля захворюваності на Covid-19 в Україні досягне піку в жовтні. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейесус.

«Зараз ми спостерігаємо зростання кількості випадків Covid-19 в Україні. Ми прогнозуємо, що пік передачі може прийти до початку жовтня, а лікарні можуть наблизитися до порогу своєї місткості», – підкреслив Гебрейесус.

За його словами, в ряді регіонів України прогнозується нестача кисню, оскільки основні джерела поставок знаходяться в тимчасово окупованих регіонах країни.

Нагадаємо, 4 вересня повідомлялося, що в Україні почалася нова хвиля захворювання на коронавірус. Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) спостерігає початок зростання захворюваності, і це початок осінньої хвилі, яка є базовою. МОЗ реєструє все більші показники кількості хворих.

Додамо, що в Україні базовий курс щеплення проти Covid-19 отримали 49% населення. У серпні було проведено 440 тис. щеплень.

Зараз в Україні використовуються три типи вакцин: Коронавак, з терміном придатності до кінця 2023 року; нова формула вакцини Пфайзер – Тріс, яка готова до використання і зберігається при значно вищій температурі, ніж попередня; однодозова вакцина Janssen.

Теги: щеплення населення коронавірус

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Covid-19 організм реагує інакше, ніж на інші віруси
Ізраїльський професор пояснив, чи потрібно щеплюватися людям, які перехворіли на коронавірус
31 серпня, 22:14
В Італії виявили перший випадок одночасного зараження  
Італієць одночасно заразився ВІЛ, коронавірусом та віспою мавп
25 серпня, 10:30
Киянам рекомендують повернутися до носіння масок
«Ситуація тривожна». Влада Києва розповіла про захворюваність на коронавірус
23 серпня, 16:17

Здоров'я

ВООЗ спрогнозувала коли в Україні буде пік захворюваності Covid-19
ВООЗ спрогнозувала коли в Україні буде пік захворюваності Covid-19
Як працює «швидка» під час воєнного стану: МОЗ озвучив правила
Як працює «швидка» під час воєнного стану: МОЗ озвучив правила
ВООЗ спрогнозувала, скільком українцям загрожують розлади психіки через війну: цифра шокує
ВООЗ спрогнозувала, скільком українцям загрожують розлади психіки через війну: цифра шокує
Українці можуть лікуватися в Європі: що для цього потрібно
Українці можуть лікуватися в Європі: що для цього потрібно
Рада ухвалила закон про громадське здоров'я: що незабаром зміниться
Рада ухвалила закон про громадське здоров'я: що незабаром зміниться
Щеплення вагітних і дітей від Covid-19. Останні дані ізраїльських дослідників
Щеплення вагітних і дітей від Covid-19. Останні дані ізраїльських дослідників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
310K
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
87K
Контрнаступ на півдні: від бригади російських морпіхів лишилося 15% складу
82K
Чи застосує Путін ядерну зброю: генерал США назвав ризики
77K
Співробітник ФСБ підкупив клерка з Кабміну: деталі справи
59K
Обстріли електромереж. ​ДТЕК Ахметова зробив пропозицію владі
42K
Психологиня проаналізувала, як змінився Зеленський за пів року

Новини

П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
Вчора, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
Вчора, 08:59
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
Вчора, 08:36
Уночі рашисти гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено газогін та електромережі
Вчора, 08:09
За добу ЗСУ вибили окупантів із понад 20 населених пунктів – Генштаб
Вчора, 07:14

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту