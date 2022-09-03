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Чи має щеплення бути обов’язковим? Ізраїльський досвід

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи має щеплення бути обов’язковим? Ізраїльський досвід
Ізраїль першим у світі почав жити з паспортами вакцинації
фото: dw.com

Ізраїльський професор: «Єдиний виняток – медпрацівники»

Ізраїль, де була розгорнута потужна кампанія з вакцинації населення проти Covid-19, насправді нікого не примушував щеплюватися, а покладався на співпрацю з громадськістю. Виключення діяли лише для медпрацівників, як не могли працювати без відповідного щеплення. Про це повідомив професор Школи громадського здоров'я університету Хайфи (Ізраїль) Манфред Грін, йдеться в матеріалі «Главкома».

«В Ізраїлі щеплення від Covid-19 ніколи не були обов’язковими ні для кого. Було проведено кілька кампаній з вакцинації, завжди покладалися на співпрацю з громадськістю. Єдиний виняток – медпрацівники. Тим з них, хто не пройшов вакцинацію, було заборонено працювати на певних посадах. Звучали певні пропозиції щодо запровадження обов’язкової вакцинації для вчителів, але в кінці-кінців вони були відхилені», – зазначив професор.

Ізраїль просто пішов на певні обмеження для невакцинованих. «Певні заклади, скажімо, ресторани, вимагали від своїх гостей показати або сертифікат про вакцинацію, або довідку про негативний результат тестування. Нині ж для того, щоб потрапити до ресторану чи театру цього не потрібно. Загалом Ізраїль переходить на стратегію рекомендацій. Наприклад, у нас немає обмеження щодо обов’язкового відвідування закладів у масці, але у нас є рекомендації щодо цього. Зауважу: є лише одне місце, де вдягати маску треба неодмінно: у медичних закладах», – наголосив ізраїльський фахівець.

Як повідомляється, досвід Ізраїлю підтверджує ефективність вакцинації, адже не зважаючи на те, що хвороба продовжує циркулювати, зараз на неї хворіють у значно легшій формі. «Суттєво менше летальних випадків. Разом із тим, зауважу, зменшення важких випадків перебігу якраз і є результатом масової вакцинації. Я можу сказати, що саме завдяки щепленням вдалося профілактувати сотні тисяч і навіть мільйони важких випадків», – наголосив Грін.

Також професор Школи громадського здоров'я університету Хайфи (Ізраїль) Манфред Грін висловив думку, що четверту дозу вакцини проти коронавірусу необхідно вводити через шість місяців після третьої дози.

Нагадаємо, протягом останнього часу у Києві зросла кількість випадків Covid-19. Якщо з 8 до 14 серпня було зафіксовано 316 випадків, то з 15 до 21 – 956. Такий зріст захворюваності директорка Департамент охорони здоров'я міста Києва Валентина Гінзбург охарактеризувала як досить стрімкий і закликала киян згадати про заходи епідбезпеки.

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Теги: Ізраїль вакцинація коронавірус

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