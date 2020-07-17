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    Здоров'я

    Де за добу найбільший приріст випадків Covid-19: дані з усіх регіонів України

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    Де за добу найбільший приріст випадків Covid-19: дані з усіх регіонів України

    Лідерами за кількістю нових виявлених хворих на коронавірус є три області й Київ

    За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 зафіксована у Львівській, Рівненській, Івано-Франківській областях та місті Київ. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській області — 132, Рівненській області — 88, Івано-Франківській області — 67 та місті Київ — 76», - сказав він.

    Дані з усіх регіонів станом на ранок 17 липня:

    • Вінницька обл. — 2253 (32);
    • Волинська обл. — 3188 (41);
    • Дніпропетровська обл. — 1174 (11);
    • Донецька обл. — 781 (5);
    • Житомирська обл. — 1580 (11);
    • Закарпатська обл. — 4229 (63);
    • Запорізька обл. — 658 (16);
    • Івано-Франківська обл. — 3309 (67);
    • м. Київ — 6689 (76);
    • Київська обл. — 3184 (40);
    • Кіровоградська обл. — 677 (2);
    • Луганська обл. — 100 (2);
    • Львівська обл. — 7754 (132);
    • Миколаївська обл. — 504 (6);
    • Одеська обл. — 2435 (60);
    • Полтавська обл. — 347 (4);
    • Рівненська обл. — 4940 (88);
    • Сумська обл. — 352 (4);
    • Тернопільська обл. — 2358 (21);
    • Харківська обл. — 2909 (64);
    • Херсонська обл. — 207 (1);
    • Хмельницька обл. — 942 (12);
    • Черкаська обл. — 800 (17);
    • Чернівецька обл. — 5262 (30);
    • Чернігівська обл. — 632 (4).
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      57264
    • Одужали
      29769
    • Хворіють
      26039
    • Померли
      1456

    Нагадаємо, станом на ранок 17 липня в Україні підтверджено 57264 випадки Covid-19. Протягом 16 липня зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.

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