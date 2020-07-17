Де за добу найбільший приріст випадків Covid-19: дані з усіх регіонів України
Лідерами за кількістю нових виявлених хворих на коронавірус є три області й Київ
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 зафіксована у Львівській, Рівненській, Івано-Франківській областях та місті Київ. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській області — 132, Рівненській області — 88, Івано-Франківській області — 67 та місті Київ — 76», - сказав він.
Дані з усіх регіонів станом на ранок 17 липня:
- Вінницька обл. — 2253 (32);
- Волинська обл. — 3188 (41);
- Дніпропетровська обл. — 1174 (11);
- Донецька обл. — 781 (5);
- Житомирська обл. — 1580 (11);
- Закарпатська обл. — 4229 (63);
- Запорізька обл. — 658 (16);
- Івано-Франківська обл. — 3309 (67);
- м. Київ — 6689 (76);
- Київська обл. — 3184 (40);
- Кіровоградська обл. — 677 (2);
- Луганська обл. — 100 (2);
- Львівська обл. — 7754 (132);
- Миколаївська обл. — 504 (6);
- Одеська обл. — 2435 (60);
- Полтавська обл. — 347 (4);
- Рівненська обл. — 4940 (88);
- Сумська обл. — 352 (4);
- Тернопільська обл. — 2358 (21);
- Харківська обл. — 2909 (64);
- Херсонська обл. — 207 (1);
- Хмельницька обл. — 942 (12);
- Черкаська обл. — 800 (17);
- Чернівецька обл. — 5262 (30);
- Чернігівська обл. — 632 (4).
Коронавірус в Україні
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Всього57264
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Одужали29769
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Хворіють26039
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Померли1456
Нагадаємо, станом на ранок 17 липня в Україні підтверджено 57264 випадки Covid-19. Протягом 16 липня зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.
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