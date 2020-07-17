Де за добу найбільший приріст випадків Covid-19: дані з усіх регіонів України



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Лідерами за кількістю нових виявлених хворих на коронавірус є три області й Київ

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 зафіксована у Львівській, Рівненській, Івано-Франківській областях та місті Київ. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській області — 132, Рівненській області — 88, Івано-Франківській області — 67 та місті Київ — 76», - сказав він.

Дані з усіх регіонів станом на ранок 17 липня:

Вінницька обл. — 2253 (32);

Волинська обл. — 3188 (41);

Дніпропетровська обл. — 1174 (11);

Донецька обл. — 781 (5);

Житомирська обл. — 1580 (11);

Закарпатська обл. — 4229 (63);

Запорізька обл. — 658 (16);

Івано-Франківська обл. — 3309 (67);

м. Київ — 6689 (76);

Київська обл. — 3184 (40);

Кіровоградська обл. — 677 (2);

Луганська обл. — 100 (2);

Львівська обл. — 7754 (132);

Миколаївська обл. — 504 (6);

Одеська обл. — 2435 (60);

Полтавська обл. — 347 (4);

Рівненська обл. — 4940 (88);

Сумська обл. — 352 (4);

Тернопільська обл. — 2358 (21);

Харківська обл. — 2909 (64);

Херсонська обл. — 207 (1);

Хмельницька обл. — 942 (12);

Черкаська обл. — 800 (17);

Чернівецька обл. — 5262 (30);

Чернігівська обл. — 632 (4).

Коронавірус в Україні

Всього 57264

Одужали 29769

Хворіють 26039

Померли 1456

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Нагадаємо, станом на ранок 17 липня в Україні підтверджено 57264 випадки Covid-19. Протягом 16 липня зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.

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