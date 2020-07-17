У Києві після триденних високих показників спад захворюваності на Covid-19



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За добу у Києві від коронавірусу одужало вдвічі більше людей, ніж захворіло

Станом на ранок 17 липня у Києві підтверджено 6689 випадків Covid-19.

За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 76 осіб. За попередню добу збільшення складало 116 осіб. Від початку епідемії у Києві одужали 2320 людей (за добу 160), померли 126 людей.

У Київській області зафіксовано 3184 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 40 осіб. За попередню добу було виявлено 16 нових хворих на коронавірус. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 2154 особи (за добу 14), померли 59 людей.

Загалом в Україні підтверджено 57264 випадки Covid-19. Протягом 16 липня зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 57264

Одужали 29769

Хворіють 26039

Померли 1456

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Нагадаємо, станом на ранок 16 липня у Києві було підтверджено 6613 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 116 осіб.

Станом на ранок 15 липня у Києві було підтверджено 6497 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 147 осіб.

Станом на ранок 14 липня у Києві було 6350 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих збільшилась на 112 осіб.

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