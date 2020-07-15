Готуватися до найгіршого треба вже зараз. Вчені з усього світу спрогнозували пік Covid-19 пандемія

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Академія медичних наук Великобританії радить терміново вживати заходів, аби за пів року не допустити коронавірусної катастрофи

Традиційно навантаження на системи охорони здоров’я по усьому світу посилюються взимку. По-перше, при низьких температурах частіше трапляються астматичні та серцево-судинні напади, а також інсульти. По-друге, в осінньо-зимовий період легше поширюються грип та ГРВІ. Відтак, звернень до закладів охорони здоров’я більшає, стаціонари заповнені більше, ніж влітку, пише CNN.

На думку експертів, з вересня цього року по червень наступного можуть померти 119 тисяч британців. Для порівняння: станом на сьогодні кількість летальних випадків від Covid-19 у Великобританії становить близько 45 тис. Наразі це найвищий показник в Європі.

Цьогоріч пандемія коронавірусу може спричинити колапс систем охорон здоров’я, оскільки на Covid-19 може накластися епідемія грипу та ГРВІ. Як повідомлялось, Всесвітня організація охорони здоров’я вже давно прогнозує другу хвилю Covid-19, яка може бути потужнішою за першу. До того ж, вакцини від коронавірусної інфекції досі не розробили – за найоптимістичнішими прогнозами, вона з’явиться на ринку на початку наступного року.

У холодну пору року, щоб не мерзнути, ми проводимо більше часу в погано провітрюваних приміщеннях (часто це громадські місця), що саме по собі полегшує процес поширення вірусу. До того ж, випадки захворювання на коронавірусну хворобу, ймовірно, стане складніше відстежувати, оскільки її симптоми схожі на симптоми зимових респіраторних інфекцій. Крім того, урядам країн може бути важче вживати обмежувальних заходів для населення, яке вже стомилось від карантину.

Минулої зими країни Північної півкулі легко проскочили через сезон грипу – показники захворюваності не зашкалювали, та й переносилась хвороба, частіше за все, не тяжко, однак існує ризик більш потужної за минулу епідемію грипу цьогоріч. Крім того, пандемія похитнула системи охорони здоров’я по усьому світу: виснажила лікарів, а також «вдарила» по пацієнтах із іншими (хронічними) захворюваннями, які залишились без повноцінного обслуговування через карантинні обмеження.

Та не лише європейські лікарі б’ють на сполох. На думку професора інституту вірусології Уханьского університету Ян Чжанцю, під час другої хвилі коронавірус може поводитися агресивніше та бути більш заразним, ніж той штам вірусу, який виявили в Ухані (зауважимо, до Європи дійшов більш пом’якшена версія: менш заразна та летальна, – «Главком»). Вчений зазначає, що поки не зрозуміло, як буде вірус мутувати далі: слабшати чи підсилюватися.

У свою чергу японський лікар-інфекціоніст Акіхіро Сато назвав другу хвилю коронавірусу «практично неминучою». На думку вченого, близько 99% населення планети ще не перехворіли, і під час другої хвилі хворих буде набагато більше, ніж зараз. Він уточнив, що поширення коронавірусу буде спадати при наявності антитіл у 60% населення. Лікар зазначив, що проблемою може стати неготовність медичної інфраструктури до прийому великої кількості нових пацієнтів.

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Змініть ставлення до відкритого вікна

Вчені з Британської Академії медичних наук наголошують, що через тривале перебування в приміщенні чи транспорті взимку процес передачі вірусів від людини до людини значно спрощується. Погана вентиляція в поєднанні з великою кількістю людей у приміщенні збільшує щільність вірусних частинок, що циркулюють у повітрі. Зниження вологості та низькі температури також сприяють тому, що вірус довше тримається на поверхнях.

«У холодну, сиру або вітряну погоду люди неохоче відкривають вікна, оскільки бояться холоду, протягів, отже, взимку рівень вентиляції значно знижується. Це може бути особливою проблемою в сучасних повітронепроникних будівлях, які мають дуже низькі показники інфільтрації для енергоефективності, а також для людей з низькими доходами, які намагаються зменшити витрати на опалення», – стверджують експерти Британської Академії медичних наук.

За прогнозом науковців, кількість випадків Covid-19 знову зростатиме восени, піки у різних країнах можуть припадати на січень-лютий – найбільш напружений період року для систем охорони здоров’я країн. Щоправда, ці прогнози не враховують використання для лікування нових препаратів або виявлення ефективності проти коронавірусу існуючих – таких як дексаметазон. Ці ліки можуть знизити смертність. Сценарій також не враховує появу вакцини.

Вакцинуйтеся проти грипу

Є вірогідність, що вироблена людством звичка з дотримання соціального дистанціювання може зменшити поширення грипу. У Гонконзі, який одним з першим з перших стикнувся з Covid-19, минулої зими була помітно коротша і легша за наслідками епідемія грипу. Разом із тим, одночасні спалахи коронавірусної інфекції та грипу й ОРВІ може сприяти поширенню Covid-19. Крім того, грип та інші респіраторні захворювання мають такі ж симптоми, що і Covid-19, тому це все може ускладнити відстеження випадків коронавірусу.

Відтак, і британські, і американські епідеміологи закликають якомога більше людей зробити щеплення проти грипу. «Цей вчинок може врятувати життя», – вважає доктор Роберт Редфілд, директор Центрів контролю захворювань США.

Традиційно в Україні Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я відновлює моніторинг ситуації із захворюваністю на грип та ГРВІ 1 жовтня. Вважається, що епідсезон починається всередині осені і закінчується у кінці квітня. Саме на початку епідсезону в Україні з’являються вакцини проти кількох штамів грипу. Підбір штамів для вакцин здійснюється на основі прогнозів та рекомендацій Всесвітньої організації з питань охорони здоров'я.

Невідомі фактори

Хоча ми знаємо набагато більше про Covid-19, ніж пів року тому, досі лишається багато невідомих речей. Існує ймовірність, що коронавірус може якимось чином взаємодіяти із вірусом грипу або риновірусом.

Спрогнозувати розвиток ситуації важко, зазначають лікарі Британської Академії медичних наук. Варіант відслідкування тенденції захворюваності в Південній півкулі, де зараз середина зими, не видається оптимальним, оскільки Австралія та Нова Зеландія швидко відреагували на загрозу від Covid-19, і там передача коронавірусу залишається на дуже низькому рівні. Однак у деяких країнах Південної Америки ситуація геть інша.

У США та Великобританії багато студентів ще не повернулися до шкіл та коледжів, і новий навчальний рік є фактором, який, як правило, збільшує поширення грипу. Британські вчені також рекомендують створити умови для широкого тестування на грип із метою його раннього виявлення.

«Моделювання дозволяє припустити, що під час нової хвилі Covid-19 цієї зими, смертність може бути вищою. Але ризики можуть бути зменшені, якщо почати вживати заходів негайно», – вважає доктор Стівен Холгейт, клінічний професор імунофармакології та почесний лікар-консультант з Університету Саутгемптона.

«Наступні кілька місяців – це критичне вікно можливостей, щоб підготуватися до гіршого», – додав фахівець. Найголовніше, на думку Холгейта, це:

вакцинація від грипу;

підготовка лікарень до прийому великої кількості хворих;

створення умов для широкого тестування, причому не лише на коронавірусну інфекцію, а й на грип;

доступ свіжого повітря у приміщення: офіси, навчальні заклади, громадські заклади. Йдеться про ефективну вентиляцію.

Наталія Сокирчук, «Главком»