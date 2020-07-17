Оперативні дані МОЗ. За добу від коронавірусу одужало більше людей, ніж захворіло
Кількість нових випадків Covid-19 перевищує 800
Станом на ранок 17 липня в Україні зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу, це на 39 випадків менше, ніж учора (848).
Всього від початку епідемії в Україні 57264 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.
Одужали – 838 осіб (вчора 800), померли – 11 (вчора 18).
Загалом одужала 29769 осіб, летальних випадків – 1456.
Коронавірус в Україні
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Всього57264
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Одужали29769
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Хворіють26039
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Померли1456
Нагадаємо, станом на ранок 16 липня в Україні підтверджено 56455 випадків Covid-19. Протягом 15 липня зафіксовано 848 нових випадків коронавірусу.
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