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    Новини

    Оперативні дані МОЗ. За добу від коронавірусу одужало більше людей, ніж захворіло

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    Оперативні дані МОЗ. За добу від коронавірусу одужало більше людей, ніж захворіло

    Кількість нових випадків Covid-19 перевищує 800

    Станом на ранок 17 липня в Україні зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу, це на 39 випадків менше, ніж учора (848).

    Всього від початку епідемії в Україні 57264 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

    Одужали – 838 осіб (вчора 800), померли – 11 (вчора 18).

    Загалом одужала 29769 осіб, летальних випадків – 1456.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      57264
    • Одужали
      29769
    • Хворіють
      26039
    • Померли
      1456

    Нагадаємо, станом на ранок 16 липня в Україні підтверджено 56455 випадків Covid-19. Протягом 15 липня зафіксовано 848 нових випадків коронавірусу.

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