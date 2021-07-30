Дерипаска прийшов на допомогу лікарям Миколаєва

Загальний обсяг коштів, виділених МГЗ для допомоги медицині Миколаєва досяг 6 млн грн

Миколаївський глиноземний завод надає жителям міста неоціненну допомогу в боротьбі з пандемією COVID-19. Антиковідний госпіталь отримує від заводу багатомільйонне фінансування, а медики мають можливість підвищувати кваліфікацію, освоюючи найсучасніше обладнання і отримуючи передові наукові знання в сфері протидії COVID-19.

Про це в інтерв'ю журналістам розповіла заслужений лікар України Олена Терентьєва – головний лікар Миколаївської міської лікарні № 5. Цьому медичному закладу МГЗ подарував повністю обладнаний за останнім словом техніки ультрасучасний інфекційний госпіталь вартістю понад 150 млн грн.

Завдяки МГЗ, який входить до складу міжнародного холдингу, заснованого промисловцем Олегом Дерипаскою, Миколаїв має у своєму розпорядженні найсучасніший в Україні медичний центр інфекційного профілю.

«По обладнанню, якості побудови госпіталю, рівню комфорту для пацієнтів, облаштуванню палат нашому інфекційному відділенню немає рівних в Україні. Всі, хто відвідує наш госпіталь, приходять в захват. Це унікальне, що не має аналогів в Україні, медичне інфекційне відділення було побудовано всього за кілька місяців в розпал пандемії і введено в експлуатацію в грудні 2020 року. Госпіталь зведений і повністю укомплектований найсучаснішим медичним обладнанням за рахунок Миколаївського глиноземного заводу. У разі зростання рівня захворюваності в госпіталі буде розгорнуто 60 ліжок», – розповіла Олена Терентьєва. Вона підкреслила, що при новій хвилі пандемії подарований Миколаївським глиноземним заводом медичний центр буде першим в місті приймати хворих – антиковідний госпіталь міськлікарні № 5 найбільш пристосований для протидії новому спалаху пандемії медичний заклад Миколаєва.

Головний лікар міської лікарні № 5 Олена Терентьєва зазначила, що МГЗ не просто побудував і обладнав сучасний інфекційний медичний центр, а й надає йому постійну допомогу. Медики мають можливість підвищувати кваліфікацію для роботи на сучасному обладнанні і застосування новітніх технологій в боротьбі з пандемією. Госпіталь отримує від МГЗ фінансову допомогу на закупівлю сучасного обладнання та медикаментів.

Загальний обсяг коштів, виділених МГЗ для допомоги медицині Миколаєва і, зокрема, антиковідному госпіталю, до нинішнього часу досяг 6 млн грн. Відразу після передачі госпіталю в дар Миколаєву МГЗ надав йому майже 3,5 млн грн для закупівлі обладнання та витратних матеріалів, кисневих концентраторів, приліжкових моніторів, засобів індивідуального захисту і медикаментів. МГЗ профінансував придбання і передав медикам інфекційного центру унікальний дорогий швейцарський препарат для лікування важких легеневих пневмоній у пацієнтів з COVID-19 «Актемра» на суму 440 тис. грн. Згодом госпіталь отримав від МГЗ наступний транш фінансової підтримки на суму 660 тис. грн для закупівлі засобів індивідуального захисту. Ще мільйон гривень МГЗ передав госпіталю для придбання сушильних і пральних машин, додаткового медичного обладнання, експрес-тестів і кількісного імунофлуоресцентного експрес-аналізатора для них, крісел для переміщення хворих у важкому стані і пацієнтів з особливими потребами.

«Повністю оснащені реанімаційне відділення, клініко-діагностична лабораторія. МГЗ виділив гроші на закупівлю обладнання для проведення ПЛР-тестів – і зараз ми їх робимо самі. Ми проводимо комп'ютерну томографію, УЗД. Раніше про таке можна було тільки мріяти! Керівництво заводу постійно цікавиться потребами нашого медзакладу і завжди допомагає вирішувати виникаючі проблеми. Наші пацієнти отримували і продовжують отримувати все необхідне для лікування», – розповіла Олена Терентьєва про функціонування антиковідного госпіталю Миколаєва.

Персонал клініки проходить дороге навчання, яке також оплачує Миколаївський глиноземний завод.

«Наш медперсонал перебуває у всеозброєнні, постійно підвищуючи свої навички протистояння COVID-19. Нещодавно 5 лікарів пройшли дорогі курси перепідготовки в Києві і Харкові. Природно, в навчання увійшов і окремий курс по протистоянню коронавірусній інфекції. Лікарі отримали останню інформацію про хвороби, вчилися працювати на сучасному обладнанні. Ці курси на наше прохання оплатив Миколаївський глиноземний завод – виділив на навчання нашого медперсоналу 134 тисячі гривень. Ми дуже вдячні нашим давнім партнерам за підтримку», – розповіла головний лікар.

За її словами, технічні та фінансові можливості, які створив МГЗ в Миколаєві, дозволяють медикам міста бути готовими до будь-яких епідемічних викликів, надавати ефективну медичну допомогу і звести до мінімуму ризики ускладнень.

До нинішнього часу госпіталь, подарований Миколаєву глиноземний завод, врятував життя понад 600 осіб. Медичний центр відкрився в Миколаєві в грудні 2020 року, а основну кількість пацієнтів прийняв навесні 2021 року, коли місто опинилося в «червоній зоні» і зустрів найважчу хвилю пандемії. Завдяки передовому обладнанню, госпіталь надавав допомогу найважчим пацієнтам з великими ураженнями легенів.

Засновником промислової групи, в яку входить МГЗ, є Олег Дерипаска – підприємець і громадський діяч міжнародного рівня. Він першим з бізнес-спільноти включився в боротьбу з пандемією і побудував вісім сучасних антиковідних госпіталів, де лікують хворих навіть з великим ураженням легень. Дерипаска наполовину українець – в честь свого українського діда, який загинув під час Другої світової війни, він побудував православний храм. Благодійний фонд Дерипаски допомагає родичам загиблих знайти і відвідати їх могили.

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Джерело: Українські новини