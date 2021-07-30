Карантин в Україні буде продовжено – Кузін

Є області, в яких погіршується Covid-статистика

На скільки часу ще протримають обмеження – у МОЗ гадати не беруться

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що карантин в країні буде продовжений. На скільки часу його продовжать, він не повідомив. Про це Кузін заявив в ефірі «Сніданку з 1+1».

Кузін зазначив, що є області, в яких погіршується Covid-статистика. Це райони Луганської, Донецької, Харківської, Львівської областей, але Київ сюди не входить, уточнив він.

«З приводу продовження карантину. Він буде продовжений, бо ми розуміємо, що до карантину прив'язується багато організаційних заходів. Тому він буде продовжений», – заявив Кузін.

А от на скільки часу ще протримають обмеження – у МОЗ, як і у всьому світі, поки гадати не беруться.

Тим часом столична влада готується навіть до ймовірного локдауну через поширення штаму «Дельта». І вже розробляє нові перепустки до громадського транспорту. Тепер замість паперових, вони будуть електронні, аби уникнути підробок.

Як раніше писав «Главком», Міністерство охорони здоров'я планує дозволити робити друге щеплення вакциною Pfizer, якщо перша вакцинація відбулася за допомогою вакцин AstraZeneca або Moderna.