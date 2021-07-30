Болгарія оновила умови в'їзду для українців

Варна – третє за величиною місто Болгарії, курорт на узбережжі Чорного моря

Варна – третє за величиною місто Болгарії, курорт на узбережжі Чорного моря

Дітям до 12 років дозволено в’їжджати до Болгарії без тестів чи довідки про перенесений короновірус

Влада Болгарії оновила умови в’їзду іноземців. Про це повідомив консульський відділ посольства України в Болгарії.

«Інформуємо, що 28 липня 2021 року оновлено рішення Міністерства охорони здоров’я Республіки Болгарія № РД-01-645, яким передбачено, що з 29 липня до 31 серпня 2021 року в’їзд до Болгарії здійснюватиметься згідно з оцінкою поширення Covid-19 у відповідних країнах за критеріями та розміщенням країн у кольорових зонах (зелена, помаранчева та червона)» – йдеться у повідомленні.

Перелік країн за кольоровими зонами, переглядатиметься принаймні раз на тиждень.

Згідно з документом громадяни України, які в’їжджають до Болгарії з України, допускатимуться на територію країни лише після пред’явлення дійсного цифрового Covid сертифіката ЄС про вакцинацію, про перенесення хвороби або про результат проведеного тесту, або аналогічного документа, що містить ті самі дані, що й цифровий Covid сертифікат ЄС.

Дітям до 12 років дозволено в’їжджати на територію Болгарії без надання вищезазначених документів. Раніше дозволявся в’їзд без цих документів дітям до 6 років.

У разі відсутності сертифіката ЄС про вакцинацію чи аналогічного документа особа зобов’язана дотримуватися 10-денного карантину.

До слова, Італія відкриває кордони для українських туристів.

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Також ООН помітила покращення у ситуації зі світовим туризмом.

Напередодні Міністерство охорони здоров'я пояснило нові правила в’їзду в Україну. Нагадаємо, Україна вводить обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії та Індії. Самоізоляцію для невакцинованих мандрівників можуть ввести через стрімке поширення у світі штаму коронвірусу «Дельта».

Раніше у МОЗ пояснили, як отримати міжнародне свідоцтво про ковід-вакцинацію.