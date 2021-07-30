Комаровський розповів, як захистити дітей від коронавірусу штаму «Дельта»

За словами педіатра, найбільшу небезпеку становить кількість дози інфекції, яку може отримати дитина

Популярний лікар Євген Комаровський розповів, які існують заходи безпеки від штаму коронавірусу «Дельти» для дітей. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Відомий педіатр зазначає, що не існує якоїсь специфічної схеми захисту від «Дельти», а дає загальні рекомендації.

Перш за все, Комаровський радить постійно провітрювати приміщення та якомога частіше перебувати на свіжому повітрі.

Лікар зауважив, що дітям не варто спілкуватися з незнайомими людьми, а батькам не слід водити малюків туди, де є скупчення, а відтак і ризик заразитися. Йдеться, наприклад, про ринки, супермаркети.

«Загалом, якщо є найменші сумніви в якості вентиляції в приміщеннях, куди ви збираєтеся йти з дитиною, краще туди не ходити. А оскільки дітям до 5 років категорично не рекомендовані маски, то всі ці розмови, які ми постійно з вами ведемо – про інфікуючу дозу, протяг, навчання і спілкування на свіжому повітрі, мінімізацію контактів – для них особливо актуальні», – пояснив Комаровський.

Також, як додав Комаровський, найбільшу небезпеку становить кількість дози інфекції, яку може отримати дитина. Водночас, він зауважив, що наразі немає наукових робіт, які б підтверджували, що «Дельта» викликає у дітей важчий перебіг хвороби, ніж інші різновиди Covid-19.

Раніше Комаровський розповів про стани при спеці, які можуть сигналізувати про небезпеку.

Такожа Комаровський попередив, чим особливо небезпечний коронавірус в легкій формі.

«Мутації виникають тоді, коли вірус стикається з людиною, у якої мало антитіл, тобто люди, які перехворіли легкими формами або безсимптомно – це і є головне середовище, де виникають мутації. Таким чином наша мрія про колективний імунітет стає нереалізованою. І мабуть, ми йдемо все до того, що раз в 2-3 роки будемо отримувати комплексну вакцину, яка буде містити кілька варіантів коронавірусу, і швидше за все, це буде мРНК – вакцина», – сказав Комаровський.